新盤開價 蔚景園本月開齋2房648萬沽

港灣豪庭2房特色戶738萬易手

另外，大角嘴港灣豪庭頂層連天台戶亦錄罕見成交。美聯物業營業經理黃永財表示，港灣豪庭5座頂層戶，實用368方呎，2房間隔，連100呎天台，成交價738萬元，實呎20,054元。原業主2014年12月約523萬元購入，帳面獲利215萬元或逾四成。

不過，市區豪宅錄蝕使費成交，市場消息指，九龍塘牛津道一號雙號洋房，實用4908方呎，業主原叫價2.1億元，最新減價至1.96億元售出，實呎39,935元，原業主2017年7月1.9億元購入，持貨3年，剛過額印期，帳面雖獲利600萬元或約3%，惟扣除使費後，料實蝕約600萬元或3%。

牛津道一號雙號屋3年實蝕600萬

市場消息稱，跑馬地樂景園中低層B室，實用2583方呎，3房1套連書房間隔，以9600萬元售出，實呎37,166元。資料顯示，屋苑對上一宗成交為中層A室，面積相同，今年4月以9480萬元易手，現成交價較同類單位半年前售價升120萬元或約1%。原業主2009年5950萬元購入，持貨11年帳面賺3650萬元或61%。