柏傲莊I實呎1.89萬 高二手逾5% 首批180伙1房629萬起 今日起收票

明報記者 林尚民

柏傲莊I首張價單，涉及180個單位，包括37個1房戶、52個2房戶、91個3房戶，實用介乎322至835方呎，扣除最高20%直減折扣優惠（包括3.5% 180天即供優惠、3% New World CLUB會員優惠、8.5%印花稅優惠，以及5%尊尚特選置業優惠）後，折實平均實呎18,921元。

今張價單售價最低一伙為2A座8樓E室，實用322方呎，1房間隔，定價786.2萬元，折實價628.9萬元、折實實呎19,531元。呎價最低則為3B座8樓C室，實用723方呎，3房1套間隔，定價1501.9萬元，折實1201.5萬元、折實實呎16,618元。至於今批售價及呎價最貴一伙則是2A座43樓A室，實用835方呎，3房1套連廁儲物房間隔，定價2492.2萬元，折實1993.7萬元，折實實呎23,877元。

建期折扣與即付僅相差3.5%

資料顯示，毗鄰柏傲莊、樓齡約10年的名城，最新平均二手實呎16,852元，而樓齡約8年、同由新世界與港鐵合作發展的車公廟站上蓋溱岸8號，最新成交實呎則為17,848元，即今次柏傲莊I開價較上述兩個二手屋苑高逾5%至10%。若與宏安地產（1243）2017年11月首度推出的同區樓盤薈蕎的首批折實平均18,198元相比，柏傲莊首批折實均呎亦只高於薈蕎約4%。

逾四成單位售價低於千萬

另值得一提的是，樓花期約23個月的柏傲莊I，由於項目建期與180天即供優惠折扣率只有3.5%差距，即採用建期付款之買家仍可享16.5%折扣優惠，且買家只須在簽署臨約當日及180天各付樓價5%訂金，其餘90%到上會時才支付，相信會吸引部分買家採用建期付款，而若以16.5%折扣計，首張價單180伙就有77伙折後售價低於1000萬元，即可用九成（800萬元或以下）或八成（1000萬元或以下）按揭。此外，發展商亦為買家提供420天現金優惠付款，連同其他優惠，總折扣率為18.5%。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目今日起開放位於荃灣愉景新城示範單位及收票，最快下周開售。他續稱，今次定價反映項目雙鐵及坐擁商場之優勢，對項目銷情有信心，估計今年內「賣唔晒都有九成」，而二期有機會緊接推售。

據悉，發展商早前開放示範單位予VIP優先參觀，反應理想。另對於本港新冠病毒確診數字有輕微上升，黃浩賢指集團仍會限制售樓處每組限四人、入場需作健康申報、定時消毒等安排，不擔心疫情會有影響，但若有需要會再有安排。