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墨爾本樓價疫情至今跌近5% 海外買家大減 料寒冬未過

【明報專訊】本港新冠病毒疫情再見反覆，源頭不明個案上升，全球都有新一波疫情爆發迹象。而南半球的澳洲8月一度經歷每日3位數新增個案後，最近疫情終見回落。而澳洲今次處理疫情表現相對歐美國家理想，加上最近延長了港人畢業生及技術簽證期限，並將撥款研究吸引港資，相信對有意移民當地的港人來說更吸引。同時，澳洲經濟及樓市寒冬看來未過，墨爾本由疫情爆發至今樓價跌了近5%，另有專家估計悉尼樓價跌幅比官方公布的大，由4月至今累跌了6%。

墨爾本所在的維多利亞州為今次疫情重災區，至今已錄得逾2萬宗確診個案，佔全澳病例達7成，直至上周才陸續解除封城措施。事實上，疫情間墨爾本樓價也是各主要城市中表現最差。房地產研究機構CoreLogic數據反映，墨爾本8月樓價按月下跌了1.2%，由疫情3月至今更是累跌了4.6%，為一眾城市中最差。皆因封城措施重創經濟，墨爾本8月初時更是進一步收緊防疫措施，包括宵禁及禁足等。另一關鍵是，墨爾本等大城的海外移民比例高，租客主要是留學生及外國勞工，而封城措施導致海外人士難以回澳，便導致空置率急增。墨爾本第二季租金指數更按季跌5.2%，創1999年6月來同期最大跌幅。

專家料悉尼樓價跌幅比官方數字大

悉尼樓價跌幅相對較低，8月樓價按月跌0.5%，但有專家認為實際跌幅比官方公布的數字更大。據澳洲《每日電訊報》報道，墨爾本大學風險分析中心聯合總監Stefan Trueck估計，由4月起悉尼樓價已跌了6%。他解釋市場公布的資訊有滯後，特別疫情期間，成交數字減少對外公布，過去兩個月只有6成交投有對外公開，遠少於以往有8成數字。而面臨經濟衰退，失業率上升及移民大減，都使當地樓市或面對「軟着陸」。當地另有傳媒報道，指悉尼多區單位供過於求，買樓花者收樓時面對的樓價下行風險，在疫情衝擊下更大。昆士蘭銀行估計，在最差情况下，澳洲全年樓價將最多跌12.5%。

澳延長畢業生和臨時技術簽證期限

自《港區國安法》實施後，各國都有修改針對香港的移民政策，澳洲正是其中之一。澳洲政府早前宣布延長港人畢業生和技術簽證期限到5年，其後便可申請永久居留。由今年7月9日起，持有臨時畢業生簽證（Subclass 485）或臨時技術短缺簽證（Subclass 482或457）的香港特區護照持有人，將獲自動延長簽證5年，有別於以往一般獲發2至4年簽證，要找到工作後再申請技術簽證申請永居。現時和將來特區護照持有人，於當地完成專上學業後，便合資格申請5年的畢業生簽證。申請人須符合一般簽證要求包括學歷方面。最近更據報澳洲政府將實施留學生返澳計劃，會先於南澳及北領地試行。不過，上述簽證的要求門檻未有降低，其後能達到永居的要求仍是未知之數。至於臨時技術簽證，如果擁有的技術於臨時技術清單，滿足勞動市場測試等要求後，可申請5年簽證。暫時工種清單上都以醫護行業較多，包括是護士及醫生，還有助產士等。新安排下，獲延長簽證或將來獲得5年簽證的港人，只要通過所有相關性格、安全和健康檢查，居留滿5年後，已具申請永居資格。偏遠地區就學或工作的港人，則申請過程更快，按照現行政策，3年後已可申請永居。

投資移民111萬港元起

至於投資移民到澳洲，目前主要有兩種方法，分別是商業創新（188A）或商業投資簽證（188B） ，公司或個人淨資產要求分別是80萬及225萬澳元（444萬及1249萬港元）以上，並有投資經驗要求。前者投資金額只需20萬澳元（111萬港元），後者則要投資150萬澳元（832萬港元）於指定債券4年，但前者只接受有經營公司經驗申請，申請人亦要於澳洲做生意。

由於疫情關係，澳洲暫停技術移民申請，導致2019至2020年度移民數量大減，移民人數創10年來新低。不過，澳洲政府仍以不同方法吸納移民刺激經濟，除了上述延長港人畢業生及技術簽證外，在早前公布的財政預算案中，也分兩年撥款近3000萬澳元（約1.65億港元）成立專責委員會，研究吸引香港等出口企業及專才搬到澳洲。

另外，今年新推樓盤可留意內房富力地產（2777）旗下澳洲公司的墨爾本大型項目Live City，位於市中心西邊的Footscray區，4期單位共有約1405伙，第1期已經落成。

明報記者 王俊騏

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