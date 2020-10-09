湯文亮：再做全民檢測 才可回復生機

然而，如果沒有新一波疫情，他們可以說是贏了，可是現在他們輸了，而且是輸到貼地嗰隻，如果政府再做一次全民檢測，我夠膽講，一定不會有人反對。

只懂「關關關」即是抗疫失敗

如果問那些專家如何應付新一波疫情，我認為答案好似日本仔偷襲珍珠港的暗號一樣，不過不是「虎虎虎」，而是「關關關」：酒吧有確診者，全部酒吧關門；食肆有確診者，全部食肆關門；學校有確診者，全部學校關門，全香港人stay home，病毒自然會消失。

其實，專家們亦都知道，病毒沒有消失，只不過是潛伏，待酒吧食肆學校重開，病毒自然又會再度活躍起來，專家政策又是「關關關」，好似捉棋一樣，長將作輸，如果每一次疫情都是用同樣方法，即是失敗。

全民檢測前應維持限聚令

今次政府應該立刻推行全民檢測，未做檢測的人不准去任何公共場所，包括酒吧食肆等，如果有任何人或者公共場所違例就要重罰，酒吧食肆等最少要停業14日，個人就要罰款，在未推行全民檢測之前，是可以維持現行限聚令，不過就要請大家注意衛生，在沒有人反對之下，全民檢測將會找出潛伏確診者，香港才有機會回復生機。始終「關關關」並不是一個好策略，而是一個無可奈何的策略。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]