經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：再做全民檢測 才可回復生機

【明報專訊】有老友問政府上一次做全民檢測，究竟是成功抑或失敗？我認為老友問都多餘，我相信冇一個政府官員夠膽講上一次全民檢測是成功；反過來說，反對檢測的人，例如傳染病專家、教恊教師等，他們可以說是十分成功，政府大鑼大鼓亦只能夠令到三成市民去檢測，那些人只需要講檢測的效用不大，而且政府無權強迫市民去做檢測，就已經令到500萬人忽視政府的好意。

然而，如果沒有新一波疫情，他們可以說是贏了，可是現在他們輸了，而且是輸到貼地嗰隻，如果政府再做一次全民檢測，我夠膽講，一定不會有人反對。

只懂「關關關」即是抗疫失敗

如果問那些專家如何應付新一波疫情，我認為答案好似日本仔偷襲珍珠港的暗號一樣，不過不是「虎虎虎」，而是「關關關」：酒吧有確診者，全部酒吧關門；食肆有確診者，全部食肆關門；學校有確診者，全部學校關門，全香港人stay home，病毒自然會消失。

其實，專家們亦都知道，病毒沒有消失，只不過是潛伏，待酒吧食肆學校重開，病毒自然又會再度活躍起來，專家政策又是「關關關」，好似捉棋一樣，長將作輸，如果每一次疫情都是用同樣方法，即是失敗。

全民檢測前應維持限聚令

今次政府應該立刻推行全民檢測，未做檢測的人不准去任何公共場所，包括酒吧食肆等，如果有任何人或者公共場所違例就要重罰，酒吧食肆等最少要停業14日，個人就要罰款，在未推行全民檢測之前，是可以維持現行限聚令，不過就要請大家注意衛生，在沒有人反對之下，全民檢測將會找出潛伏確診者，香港才有機會回復生機。始終「關關關」並不是一個好策略，而是一個無可奈何的策略。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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