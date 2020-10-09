周顯：私家醫院 變富豪養老院

入住不但要有錢還要有面

當然了，養和醫院住間長房，錢不是問題，反而是要有面，先至可以book到房，幸好𠵱家大陸人少咗很多，相信租房也比較容易。我馬上說，用醫院來做養老院，好主意喎！不如你都搞番間，肯定有錢賺。過幾年，話唔定我都要幫襯。

他苦笑說，我都想，你估咁易攞到醫院牌咩！恒基就有仁安醫院，新世界也有南朗醫院，後者靚到無倫，房間早已爆滿晒啦！

我心想，港中醫院已經無營業，不知現在個牌是否還在呢？我認識很多朋友都幫襯這家醫院，根據《維基百科》﹕「由於找不到其他地方，已於同年9月3日結業，是香港首家結業的私營醫院。結業前港中醫院每年處理香港六成的合法墮胎個案。

《維基百科》又說﹕「港中醫院成立於1966年，是香港一家已結業的非牟利私家醫院，由一批醫生以基金形式運作。」其中一個醫生老闆，就是黃霑遺孀陳惠敏的父親。黃霑娶了一個比他年輕二、三十年的富二代，而且又聽話又愛他，真是一時佳話。才子的確了得，只可惜英年早逝，令人惋惜。

[周顯 投資二三事]