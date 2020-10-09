盧楚仁：兩大因素不利英鎊

約翰遜訂立內部市場法案，並得到國會三讀通過，目的是要迫使歐盟讓步。但這內部市場法案明顯是違反早前所簽訂的脫歐協議，歐盟亦打算把英國告上國際法庭。現在英國違法在先來逼歐盟讓步，歐盟立場亦明確認為英國用違法的手段逼他們讓步是不能接受，因此亦會控告英國違法，所以我認為可突破有關僵局機會不大。若下周四英國政府宣布退出談判，估計歐盟亦會將英國告上國際法庭，到時有機會令英鎊有拋售壓力，匯價全面下跌。

美元或獲避險情緒支持回升

美國大選方面，特朗普沒有因患上新冠病毒肺炎及極速康復得到同情票。儘管副總統彭斯昨日在副總統候選人電視辯論中表現中規中矩，但特朗普民意支持仍然未有大幅回升。香港時間下周五早上九時，特朗普和拜登便會展開第二場電視辯論，估計特朗普在落後情况下，未來會作出不尋常的絕地反擊，從而會增添市場不明朗及不安情緒升溫。若避險情緒持續升溫，這樣的話，美元將有機會持續受到避險情緒所支持而回升。相反，英鎊則有機會受脫歐不明朗因素所拖累。所以，未來一周英鎊有機會持續遇到拋售。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]