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劉思明：中型股走勢凌厲 百富轉強可取

【明報專訊】內地A股長假期前走勢偏軟，今天復市將成為焦點；不過，港股走勢持續改善，中型股走勢尤其凌厲。

恒指昨高開後向下，早市最多跌220點、低見24,021點反彈，收市報24,193點，跌49點或0.20%；國指跌0.05%。不過，中小股表現強勁，恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.94%、1.56%。走勢上，中型股指創年內收市新高，與7月或年內最高位相差不足1%；大型股指連續兩日高收50天線，小型股指昨天升穿50天線，走勢改善。

值得留意，9月份大型股指調整，中型股指相對大型股指卻反覆上升，中型股呈跑贏趨勢，展現抗跌力；10月大型股指低位回升，中型股指相對仍保持升勢，繼續跑贏，升幅更勝大型股指，中型股可以看高一線。

公用事業跌近1% 表現最差

大市方面，據《明報》港股數據庫，昨天升跌比率68比32，升逾3%佔上升股份三成，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為61比39，大市普遍上升，買盤動力相當強勁。大市成交878億元，低於60天平均逾三成；內地A股長假後復市，港股通重開，宜看能否帶動成交回升。

至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成下跌，公用事業跌近1%表現已經最差。上升行業中，有近四成的升幅約2%以上，環保及新能源再漲近7%表現最強，其次家品及零售、工業升逾3%，汽車及相關、航運物流升近3%。

百富環球走勢一浪高於一浪

從數據庫涵蓋約350隻股份來看，昨天表現較差的股份，如九倉置業（1997）、澳博（0880）、網易（9999）以及昨天提到的威高股份（1066）（見表2），都是走勢偏強股份，14天RSI低於50偏弱水平，弱者愈弱；相反，昨天呈陽燭買盤積極的股份，如TCL電子（1070）、信義光能（0968）、嘉里物流（0636）等（見表3）都是極強勢股份，強者愈強。

百富環球（0327）走勢轉強，可以留意。公司主要業務為台式及移動電子支付終端的開發及銷售，上半年有九成收入來自中國以外的海外市場，其中一半收入來自拉丁美洲、俄羅斯及獨聯體國家；期內受到歐洲、中國以外的亞太區增長強勁，總收入增7.4%，純利升近兩成。由於全球疫情仍然嚴峻，多國採取防控措施，有利支付電子化發展，百富可以受惠。

股價方面，百富9月回落至100天線守穩向上，昨天升穿4.9元阻力，呈一浪高於一浪走勢，短線上望5.4元高位料有阻力，可待回調至5元附近吸納，並可設低收10天線約4.7元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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