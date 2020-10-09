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張兆聰：長汽具燃料電池概念 逢低收集

【明報專訊】恒指昨日跌49點，收報24,193點，成交金額877億元。美股反彈，道指創出9月初大跌以來的新高，動力頗強。但港股突破24,000點後上升動力減弱，ATMX高位整固，舊經濟股如銀行、地產股也偏軟，大市在北水回流前略為走弱。但中、細價股，主題概念股都熱炒，完全不理會大市升跌，當中長汽（2333）穩步向上，也有燃料電池概念，與比亞迪（1211）同屬逢低收集的對象。

主要指數好淡爭持，但個股炒風熾熱。直線上升的光伏玻璃，稍作整固後再度大漲，信義光能（0968）及福萊特（6865）分別升15%及14%，新能源汽車強勢，比亞迪回吐一天後，再升6%再創新高，雅迪控股（1585）漲3.8%。光伏強勢下，風電亦發力追落後，高速傳動（0658）、金風科技（2208）及龍源（0916）升幅介乎4.7%至10.5%。但要留意，一些光伏、玻璃板塊的千年殘股也起動，如陽光能源（0757）升43％、卡姆丹克（0712）升35％；洛陽玻璃（1108）及中國玻璃（3300）齊升16％，這是一個短線風險升溫信號。

手機設備股持續回勇

另外，手機設備股持續回勇，舜宇（2382）、瑞聲（2018）升逾2％，派高息兼憧憬受惠iPhone 12的高偉電子（1415）再漲13.6％；TCL電子（1070）獲大股東增持，股價再升20.7％。

汽車股個別發展，吉利（0175）先跌後回穩，長汽持續強勢再升5.5%創52周新高。長汽的主題是3個技術平台，但其實尚有近期熱炒的氫能源概念。長汽旗下的未勢能源，於9月中發布包括95kW乘用車燃料電池系統發動機、最大可拓展至150kW的平台化燃料電池堆及70MPa高壓儲氫瓶閥及減壓閥等核心產品，同時宣布長城汽車首款燃料電池SUV將於2021年實現量產。

現時全球都積極研發氫能源、燃料電池各項技術，長汽若能夠在2021年已量產，會是很驚人的速度，事關整個產業仍有很多問題要解決。最核心的是如何以低成本和更環保方式製造氫氣。現時較環保的製氫方式包括電解水和天然氣，前者80％成本是電費，如何獲得低成本電價至為關鍵。天然氣較電解水有成本優勢，但並非可再生能源，並非長久之計。此外，產業也要製定儲存和運輸的標準，而氫能源需極低溫儲存，如何降低有關成本也相當重要。此外，氫能源威力強大，一旦發生意外肯定是大災難，怎樣確保安全也極為重要。

電動車炒作空間仍大

一旦上述問題都有效解決，氫能源汽車又會較純電動車具備優勢，屆時或只要加水便可開車，不用考慮續航能力問題。

因此，這個主題有巨大憧憬空間，特別是當前的相關概念股普遍市值小，例如近期熱炒的美股代表PLUG和BLDP，市值都只有70億美元和45億美元，在當前市况只屬細價股級別，筆者早前於5元推介的東方電氣（1072）也不足400億港元。與現時的電動車全都過千億元相比，仍有很大炒作空間。

[張兆聰 還看今朝]

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