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經濟
2020年10月9日星期五
技術取勝
投資策略
上月批預售樓花2412伙 近兩年最多 按月急升3倍 新世界大圍站柏傲莊佔逾九成
天鑽現樓曝光 累沽1473伙套124億
逸璟‧龍灣削折扣再推售
鄧成波家族3.2億沽筲箕灣舖 楚留香酒樓舊址 3年平手離場
「龍牀盤」額印貨235萬沽 一年帳賺近三成
理想集團廣場改建新式工廈 規劃署不反對
報業公會成立「報網通」 加強廣告投資回報率（ROI）
企業慳辦公室租金 共享工作間重生 theDesk會員半年增四成 續租率近九成
中環甲廈空置率 升至15年新高
廖偉麟：人棄我取 趁淡市換靚貨
香港中旅擬出售嵩山公司51%股權
Marek Grabowski獲委財匯局新CEO
高銀：售被接管公司母企無問題 放售九龍灣總部鬧雙胞 消息：殼企值143億不解
致同：年內三成上市公司未發業績
陸金所申美上市 傳集資最多234億
六成僱員冀獲更多積金商選擇 盼定期檢視表現 勞資期望落差大
北水「缺席」6天 科指仍累升7%
中海宏洋銷售扭跌 9月賣樓逾80億倍增
傳美擬限制螞蟻騰訊業務
匯豐渣打完成首宗HONIA貨幣掉期交易
趕供貨華為 台積電季收再創新高
金發局︰可藉沙盒試行數碼人幣
中式酒樓福苑全年蝕1200萬 第四度申上市 近期關兩店削成本
雲頂新耀今日掛牌 暗盤每手帳賺1.25萬
太古分拆風電站建設業務 奧斯陸上市
美Ruby Tuesday申破產 港店：獨立營運 不受影響
星雲頂郵輪推「不靠岸」行程
受惠美制裁華為 三星利潤2年最高
張兆聰：長汽具燃料電池概念 逢低收集
何民傑：專營的士難改善交通 智能出行應靠市場推動
技術取勝：廣汽集團7元料有阻力
盧駿匡：蘋果概念回升屬技術反彈
劉思明：中型股走勢凌厲 百富轉強可取
周顯：私家醫院 變富豪養老院
譚新強：美國大選會否出現更多「十月意外」？
湯文亮：再做全民檢測 才可回復生機
墨爾本樓價疫情至今跌近5% 海外買家大減 料寒冬未過
盧楚仁：兩大因素不利英鎊
技術取勝：廣汽集團7元料有阻力
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【明報專訊】舜宇光學初現突破（圖）
中金公司升抵旗形阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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