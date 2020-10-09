何民傑：專營的士難改善交通 智能出行應靠市場推動

港「出行指數」落後星洲

不過，最諷刺的是能達到上述改善交通的現成科技公司Uber，計劃將亞太總部遷至香港卻要吃閉門羹，港府至今沒有計劃將共享汽車服務規範化，香港還未有協助善用車輛資源。

管理顧問公司奧緯論壇聯同美國加州大學柏克萊分校交通研究所，在今年就2020城市出行指數進行研究，考察全球50個城市出行相關的法例、基礎建設、社會影響力等43項指標，結果發現，新加坡因交通管理的成效顯著，連續第二年高踞首位；而香港的整體排名第四，而新加坡則早就共享汽車立法，港府則推出三不像的專營的士計劃，連立法會也於上年度終止討論議案。

調查：僅16%受訪者支持專營的士

香港市民近年對個人化、優質及具網約功能的點對點出行服務有很大的需求，因此政府2016年首次推出《專營的士服務條例草案》。然而，事隔4年，根據一項最新的調查，香港僅16%受訪者支持專營的士計劃。反之，當被問及在Uber與「優質的士」之間須二擇其一時，超過六成（64%）受訪者均選擇Uber作為他們的點對點出行選項。

由港府空想出來的專營的士計劃並非一個合適的解決方案， 難以滿足香港人的需求。市場反應告訴大家，港人更傾向選擇Uber作為他們的點對點出行選項。

其實政府早於2017年宣布計劃將香港打造成國際級智慧城市，以吸引跨國企業在港投資，並提升香港人的生活質素。有關調查亦顯示，86%受訪者認為香港政府應該與Uber展開對話，共同探討汽車共乘服務合法化，為香港帶來更多就業及投資的機會。可是港府寧花2億元做空想研究，無視每日在路上解決乘客需要的共乘汽車服務。

107動力召集人 www.facebook.com/momemtum107

[何民傑 錢本善]