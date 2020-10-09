受惠美制裁華為 三星利潤2年最高

隨着各國重啟經濟活動，消費者需求逐漸恢復，三星的智能手機、電子產品，以至電視等家用電器的銷量有所增加。上季三星加緊搶佔智能手機市場，在8月推出新的可折疊手機，反觀其競爭對手蘋果的新iPhone卻延遲推出。市場人士稱，三星上季在智能手機市場沒有遇到太大的競爭，而疫情期間的網上銷售也大大降低其營銷成本。不過隨着蘋果在本月稍後可望發布新的5G iPhone，三星的銷售動力預計將在第四季減弱。

搶佔華為智能手機5G設備市場

三星電子的半導體業務，去年為營業利潤貢獻一半左右，而智能手機業務則貢獻三分之一。在美國加強對華為的制裁後，三星正搶佔華為在智能手機及5G設備領域的市場份額。但分析師預計，華為的困境，可能會削弱三星在未來幾季的晶片銷售。三星電子的完整季績將在本月底公布。

（綜合報道）

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