受惠美制裁華為 三星利潤2年最高

【明報專訊】美國政府制裁華為，令三星電子的智能手機、記憶體晶片及網絡設備等業務受惠。華為趕在美國禁令在9月中生效前，向三星額外訂購大量晶片，有助抵消晶片價格下滑對三星造成的影響。外界盛傳，在美國禁令生效前，華為約有6個月的庫存。此外，上月有消息稱，三星電子與美國電訊商Verizon簽署一項價值66.5億美元（約519億港元）的協議，在未來5年提供網絡設備，也提振了三星電子上一財季的前景。三星電子最新預測，其第三財季的營業利潤將介乎12.2萬億至12.4萬億韓圜（約821億至834億港元），按年增長接近六成，回升至兩年來最高水平。
隨着各國重啟經濟活動，消費者需求逐漸恢復，三星的智能手機、電子產品，以至電視等家用電器的銷量有所增加。上季三星加緊搶佔智能手機市場，在8月推出新的可折疊手機，反觀其競爭對手蘋果的新iPhone卻延遲推出。市場人士稱，三星上季在智能手機市場沒有遇到太大的競爭，而疫情期間的網上銷售也大大降低其營銷成本。不過隨着蘋果在本月稍後可望發布新的5G iPhone，三星的銷售動力預計將在第四季減弱。
搶佔華為智能手機5G設備市場
三星電子的半導體業務，去年為營業利潤貢獻一半左右，而智能手機業務則貢獻三分之一。在美國加強對華為的制裁後，三星正搶佔華為在智能手機及5G設備領域的市場份額。但分析師預計，華為的困境，可能會削弱三星在未來幾季的晶片銷售。三星電子的完整季績將在本月底公布。