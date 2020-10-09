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星雲頂郵輪推「不靠岸」行程

【明報專訊】多家航空公司在疫情下推出原機往返的「無目的地航班」後，兩家郵輪公司亦擬於11至12月在新加坡推出「不靠岸」行程。新加坡旅遊局公布，新加坡的雲頂郵輪集團的「世界夢號」，與皇家加勒比海國際郵輪的「海洋量子號」，正申請政府的「郵輪安全（CruiseSafe）」認證，以便在11至12月展開海上旅程。參與認證計劃的郵輪，載客量須減少50%，由新加坡駛出公海後，途中不會靠岸，然後原船駛回新加坡，讓乘客過一下坐郵輪癮。

載客量須減半 正申安全認證

該認證項目為郵輪營運商及乘客制定嚴格的標準。船員入境新加坡後，須接受新冠病毒檢測，並隔離14天，在完成隔離後須再次做病毒檢測。此外，全部乘客上船前也須接受病毒測試。營運商則要加強船上的消毒，並採取措施，確保新鮮空氣在船上循環。全部乘客在船上也要遵守防疫措施，包括戴口罩，並與其他乘客保持1米距離。乘客在離開自己的船艙客房後，須使用追蹤軟件紀錄行蹤。雲頂計劃由11月6日起提供2至3晚的郵輪假期服務。皇家加勒比則計劃由12月1日起，提供3至4晚的郵輪行程。上述郵輪服務僅向新加坡居民提供。環球疫情爆發後，多艘郵輪出現疫情，多個海港城市拒絕郵輪泊岸，令全球的郵輪營運大受打擊。新加坡政府正設法促進其旅遊業復蘇。

此外，英國廉航易捷（easyJet）發盈警，估計在截至9月底的財年，稅前虧損介乎8.15億至8.45億鎊（約81億至84億港元），是易捷成立25年來首次錄得年度虧損。易捷稱，受疫情影響，其運力只有正常水平25%，呼籲英國政府繼續緩助。易捷已獲政府提供6億鎊（約60億港元）貸款，並裁員4500人。它早前透過出售飛機及向股東集資，籌集逾10億鎊。

（綜合報道）

[國際金融]

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