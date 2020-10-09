美Ruby Tuesday申破產 港店：獨立營運 不受影響

美國總統特朗普昨日表示，白宮與民主黨展開了具建設性的談判，令市場憧憬華府將推出更多刺激經濟措施。美股三大指數早段繼續向上，航空股板塊曾受惠上升。不過，民主黨籍國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)隨後表示，不會支持特朗普建議，單獨為航空業提供援助， 航空股隨即回落。

最新公布的數據顯示，美國就業市場復蘇緩慢。上周首次申領失業救濟人數維持在84萬，高於分析師預期的82.5萬。隨着更多停薪休假的職位變為永久裁員，近期美國職位增長有所放緩。過去一個多月來，首次申領失業救濟人數都維持在80萬至90萬之間。

美警告制裁 土耳其里拉見新低

最新的持續申領失業救濟人數則按周減少逾100萬，總數跌至1098萬人。不過《華爾街日報》報道，持續申領人數下降，部分是由於個別申領救濟人士已過了州政府常規計劃提供的最長資助期限，需改以聯邦計劃來領取救濟。此外，由於颶風逼近墨西哥灣影響到原油生產，國際油價昨升約2%。介入高加索地區衝突的土耳其，擬測試向俄羅斯購買的S-400導彈防禦系統，遭美方警告可能作出制裁，土耳其里拉兌每美元昨跌至7.946的紀錄新低。

CEO：公司重新定位非結業

即使在疫情爆發前，Ruby Tuesday跟其他美國休閒餐飲連鎖店一樣同樣面對激烈的市場競爭。Ruby Tuesday集團行政總裁萊德曼（Shawn Lederman）稱，申請破產保護，並不代表要向Ruby Tuesday說再見，而是要讓公司重新定位，尋求長期穩定發展。他透露，已永久關閉185家在疫情期間停止營業的門店，另有236家直營店，以及10家特許經營商經營的門店維持營運。該集團目前預期，不會關閉更多分店。

Ruby Tuesday的聲明稱，有擔保貸款方將支持業務重組，希望通過削減債務，改善財務狀况，維持業務。Ruby Tuesday創業於1972年，首家門店位於田納西大學校園附近，以沙拉吧餐點聞名。至2017年，該集團出售給私募股權公司NRD Capital。法庭文件顯示，Ruby Tuesday近期重新談判租賃和貸款協議，以削減經營成本。

逾90％收入來自堂食 深受疫情打擊

由於該集團90％以上的收入來自堂食，儘管加強了外賣服務，但仍無法在疫情期間迅速轉型。公司現僱有大約7300名員工，當中大部分在休假。今年以來已有多家美國休閒餐廳申請破產保護，包括Chuck E. Cheese母公司CEC Entertainment 、餐廳連鎖店Sizzler和California Pizza Kitchen。此外，必勝客和Golden Corral的美國最大特許經營商已申請破產。

（綜合報道）

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