太古分拆風電站建設業務 奧斯陸上市

太古昨日收市報38元，跌0.52%。集團指，已就分拆計劃委任兩家投行DNB Markets及SpareBank 1 Markets為聯席全球協調人及帳簿管理人，分拆條款仍未落實。是次分拆旨在讓Cadeler獲得外部資本渠道，藉此增加訂單及運營能力、加強營運的靈活性，以及開拓正在美國及北亞冒起的離岸風力發電市場，並有助下一階段的擴展。

太古年報顯示，Swire Blue Ocean的註冊資本為78萬丹麥克朗（約95.53萬港元），為太古海洋開發公司的全資附屬。Swire Blue Ocean官網顯示，其正於北歐經營兩艘海上發電設施安裝及維修船，兩艘船擬增設新起重架，其更部署增建一艘新船。現時本港在奧斯陸上市的香港企業，包括已故船王包玉剛的女婿蘇海文旗下燃氣船隊企業BW集團及金輝（0137）的航運子公司。