雲頂新耀今日掛牌 暗盤每手帳賺1.25萬

一手中籤率2％ 認購80手始穩獲一手

雲頂新耀亦屬於「B股（未有盈利的生物科技公司）」之一。集團今次上市全球發售約6354萬股，由於公開發售超購達653.4倍，經啟動回撥機制後，國際配售佔比由九成減至五成，公開發售則由一成增至五成。國際發售和公開發售各佔約3177萬股。雲頂新耀的國際發售部分，亦錄得約27倍超額認購，共有213名承配人。

雖然認購不如嘉和生物（6998）熱烈，但雲頂新耀依然相當「難抽」，一手中籤率僅得2％，逾19.7萬人申請一手股份，只有3950人成功獲得分配。要斥資逾222萬元認購80手的1769名投資者才可穩獲一手，當中11人可獲多發一手股份，分派率僅得1.26％。

至於144名「頂頭槌」大戶，每人斥資逾1.77億元認購，最終僅獲派10手股份，分派率得0.16％。若頂頭槌大戶透過借孖展認購，8日利息約8.98萬元，相當於雲頂新耀今日升約32.7%才可「打和」。

頭槌飛僅獲派10手

由於市場氣氛良好，雲頂新耀在三個暗盤表現相若，收市價位均在71至72元，而全日變幅在29％至31％，輝立每手帳面賺8525元，富途賺8250元，耀才賺8125元。若比較三個暗盤的高位，在富途高位報78元，在耀才高位報77元，而在輝立的暗盤表現最佳，最高曾見80元。若以最高位80元計算，每手帳面則賺近1.25萬元。