經濟

中式酒樓福苑全年蝕1200萬 第四度申上市 近期關兩店削成本

【明報專訊】疫情對餐飲業帶來嚴重打擊，近年一直積極申請上市的本地中式酒樓集團福苑，日前第四度遞交上市申請，據其更新資料顯示，截至今年6月底止年度錄逾1200萬元虧損，金額遠超去三年純利總和。集團透露，為應對疫情，旺角及沙田分店已停業，暫停招聘新員工及與業主談判減租，後者帶動上個財年節省210萬元租金開支。

明報記者 蕭嘉聰

福苑旗下有「經典廚房」、「順德經典」、「龍閣」、「敍．龍閣」、「金都海鮮酒家」及「舊墟茶居」6個品牌，現時共經營7間酒家。集團今年4月曾披露，截至今年2月底止3個月純利共140萬元，但最新文件顯示，截至6月底止全年由盈轉虧1218.7萬元。集團整體酒樓經營利潤率按年大減5個百分點至3.3%，主要受新冠病毒疫情及去年6月起的社會運動影響，今年7、8月的收入按年分別減少51.1%及70%，主要因7月起香港疫情惡化，極為影響酒樓的訪客人數及業務，疫情於8月底開始緩和，酒樓收入已隨之恢復，但預計今財年將錄得虧損。

因應疫情，福苑旺角及沙田分店在今年8月及9月租約期滿後結業，目前在東區及荃灣尋找舖位作為替代分店，料於2020年第4季在東區新開一間「龍閣」分店。另外，集團已暫停招聘新員工，並根據營運採取無薪假措施及縮短酒家營運時間，截至今年6月底止年度，董事放棄3個月五成薪酬，節省成本約30萬元。

集團又指，已收到政府「防疫抗疫基金」發放的1170萬元補貼，亦不斷與業主談判減租，最終部分酒家獲減租，上個財年節省210萬元，預計本財年可節省100萬元。同時，集團暫時精簡日常菜單，今年2月中起推出及推廣外賣菜單，今年8月單月外賣銷售額為1500萬元，佔總銷售額22.5%。

部分分店獲減租 上財年省210萬

此外，福苑在「風險因素」一節提到，今年6月底公司財務錄得約20萬元淨負債，因上財年錄得淨虧損及附屬公司向當時股東付中期息。集團表示，不能保證將產生足夠現金流為本所有活動提供資金、滿足一般營運資金以及不會在日後面臨流動資金問題。如果集團營運未能產生足夠收入，或未能維持充足現金及融資等，集團或不足流動資金為業務、營運及資本開支撥資，營運及財務狀况將受不利影響。

相關字詞﹕福苑 餐飲業 中式酒樓 防疫抗疫基金 零售業 社會運動 新冠肺炎

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