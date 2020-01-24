經濟

匯豐渣打完成首宗HONIA貨幣掉期交易

【明報專訊】全球利率改革漸近，匯豐昨宣布，與另外兩家金融機構完成香港市場首筆港元隔夜平均指數（HONIA）及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）的交叉貨幣掉期，其中一間交易對手為渣打銀行，名義價值為1億港元，年期為一年。

匯豐：料HONIA衍生品需求增

匯豐環球資本市場常務總監兼大中華區固定收益交易部主管黃子卓表示，匯豐積極支持市場逐步採用基於HONIA定價的產品，預計市場對基於HONIA定價的衍生產品需求會繼續增加。

渣打銀行表示，隨着以LIBOR計價的產品逐漸退出市場，這些交易今次成功進行，為市場在2021年底由美元倫敦銀行同業拆息，過渡至擔保隔夜融資利率奠定良好基礎，並為市場參與者提供額外的對沖工具。

渣打金融市場環球區域主管陳銘僑表示，香港的資本市場近年迅速擴張，刺激市場對沖利率風險的需求增長，隨着業界正在轉型至新的基準，該行致力為客戶提供創新的金融產品。

渣打：為過渡至SOFR打基礎

多家大型銀行早年先後被控合謀操縱外匯基準匯率和報價給客戶的利率，以致利率公信力被削弱。國際金融監管機構金融穩定理事會近年不斷推動基準利率改革，成員之一的金管局於去年初亦倡議，引入根據實際成交的利率掉期而計算的HONIA，作為香港銀行同業拆息（HIBOR）以外的另外參考利率。

目前美國和英國已分別推出SOFR及英鎊隔夜平均指數（SONIA），將準備在日後取代LIBOR。不過，金管局早已表明，香港無意取消香港銀行同業拆息（HIBOR），日後HONIA會與HIBOR並行。

相關字詞﹕匯豐 陳銘僑 渣打銀行 美元擔保隔夜融資利率 港元隔夜平均指數

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