傳美擬限制螞蟻騰訊業務

美官員稱難在總統大選前完成

知情人士透露，因應華府擔心螞蟻和騰訊旗下的電子支付平台及其他中資金融科技平台，將主導全球的電子支付平台市場，有利中國獲取大量美國銀行業務和個人數據。據報，以上建議曾於上月30日在美國白宮戰情室（White House Situation Room）上進行討論，惟及後特朗普確診新冠病毒，故目前仍未有進展。

但有美國官員認為，華府對螞蟻和騰訊的限制措施，不太可能在11月美國大選前實施，甚至遭到否決。他們又指，在釐清機制問題以前，華府難以展開對螞蟻和騰訊的限制，有關當局正尋求法律上合理的方法。

騰訊暫未回應 螞蟻：對華府討論不了解

據報，騰訊對此事暫未有回應；螞蟻則回應表示，公司對華府內部討論並不了解，強調「公司業務主要在中國，對其中國市場的成長前景感到興奮」。

與此同時，螞蟻正積極推進港滬「A+H股」同步上市的IPO計劃，預計兩地共集資350億美元，成為史上最大規模的IPO，未知會否受消息影響。