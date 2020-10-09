經濟

中海宏洋銷售扭跌 9月賣樓逾80億倍增

【明報專訊】昨日多間內房公布9月銷售情況，其中中海宏洋（0081）9月錄得銷售額80.62億元（人民幣，下同）及銷售面積61.06萬平方米，按年分別增1.02倍及62.4%，擺脫8月份銷售額及銷售面積均按年下跌的情况。累計首9個月銷售額446.04億元，按年增15.6%；銷售面積372.9萬平方米，年增4.6%。截至9月底的累計認購未簽約額則為16.04億元。

中海外銷售額按年增21%

中海外（0688）9月銷售增長亦較8月佳，當月銷售額約348.92億元，按年增20.5%；銷售面積按年持平於157.51萬平方米。累計首9個月銷售額約2571.86億元，年增4.3%；累計銷售面積約1370.67萬平方米，按年跌0.4%。而截至9月底，中海外已認購物業銷售約178.11億元。

禹洲首9月賣樓升58%

禹洲地產（1628）9月合約銷售額116.54億元，年增41.78%，比8月的88.6%增幅有所收窄；銷售面積72.58萬平方米，年增27.96%。累計首9個月銷售額為770.6億元，按年上升57.69%；累計銷售面積471.18萬平方米，升44.49%。截至9月底的累計認購未簽約金額約12.86億元。

另外，寶龍地產（1238）9月錄得合約銷售額81.02億元，按年增56.11%；合約銷售面積52.57萬平方米，年增52.65%。首9個月合約銷售總額543.23億元，按年增20.37%；合約銷售總面積354.1萬平方米，升27.2%。

保利置業（0119）則公布，今年首9個月其合約銷售額約341億元，按年增長18.4%；而銷售面積190.6萬平方米，按年升18.75%。

相關字詞﹕中海外 寶龍地產 保利置業 禹洲地產 中海宏洋 銷售 內房

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