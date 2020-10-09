中海宏洋銷售扭跌 9月賣樓逾80億倍增

【明報專訊】昨日多間內房公布9月銷售情況，其中中海宏洋（0081）9月錄得銷售額80.62億元（人民幣，下同）及銷售面積61.06萬平方米，按年分別增1.02倍及62.4%，擺脫8月份銷售額及銷售面積均按年下跌的情况。累計首9個月銷售額446.04億元，按年增15.6%；銷售面積372.9萬平方米，年增4.6%。截至9月底的累計認購未簽約額則為16.04億元。