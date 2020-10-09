經濟

北水「缺席」6天 科指仍累升7%

【明報專訊】內地在今天（9日）結束長達逾一周的國慶假期，A股將復市，「北水」更因結算問題，較內地假期再早兩天開始休市，自9月29日起至昨日，合共「缺席」6個港股交易日，其間恒指累升717點或3.1%，而科指更締造5連升佳績，港股通休市期間累升535點或7.1%。

北水愛股恒大累升逾兩成

多隻北水愛股在內地長假期間都有好表現，例如北水休市前大手吸納的恒大（3333），近6個交易日大升逾兩成。指數新貴藥明生物（2269）及美團（3690）亦一直備受北水追捧，近6日均累升逾12%。

而重磅股騰訊（0700）在這期間亦累升逾5%（見表）。

恒指昨日最多曾跌逾200點，但低位守住20天線及二萬四關口，午後跌幅收窄，收市報24,193點，跌49點；國指微跌4點；科指則倒升16點或0.22%，至7511點。全日主板成交878億元。

手機股表現繼續標青，舜宇（2382）及瑞聲（2018）均升逾2%，連續兩日成最佳藍籌股，另丘鈦科技（1478）升6%。小米（1810）則跌3.9%，是表現最差恒指成分股。

手機股續強 舜宇瑞聲領漲藍籌

渣打銀行香港財富管理投資策略主管梁振輝預計，環球市場在第四季仍然受美國大選、中美關係和疫情反彈等因素影響，預料季初股市將會波動。

但他仍看好亞洲股票，特別是中國A股和H股，認為內地經濟復蘇，在十一黃金周中，內地消費持續增加，預期非必需消費股可有望受惠。

此外，梁振輝同時看好科技與健康護理股，但他提醒，中美較量會令科技股變得波動，是投資者須要注意的地方。

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