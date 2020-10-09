六成僱員冀獲更多積金商選擇 盼定期檢視表現 勞資期望落差大

明報記者 溫藹紅

駿隆與民研所早前訪問了1008名強積金成員，及87名僱主（涵蓋逾2萬名員工），發現63%受訪成員認為若僱主能為其提供多於一個表現較好的積金商以供選擇，對管理強積金最有幫助；61%受訪成員認為僱主可定期檢視強積金服務供應商之投資表現，並於有需要時作出更換。

然而，當僱主被問到有向僱員提供哪些協助，只有26%及33%選擇上述兩項，最多僱主回答有定期提供最新強積金資訊予僱員（48%），及入職時協助僱員整合個人帳戶（39%），有18%僱主更未有提供上述任何協助（圖1）。

強積金信心指數 10滿分僅獲3.3分

王玉麟表示，大部分強積金計劃均由僱主揀選，認為僱主應為僱員提供更多協助，並於有需時更換積金商，同時成員自身亦需主動了解更多相關計劃及基金表現等，並多加檢視強積金戶口。

調查讓受訪者為強積金「信心指數」評分，以10分為滿分，今年只有3.3分，雖較去年的3.2分略升，但持續偏低。調查又顯示，因新冠疫情而積極管理其強積金的市民中，有71%曾進行基金轉換，其次有31%曾整合強積金戶口。

轉換基金組合滯後市况

然而，「打工仔」今年轉移基金的決定，相對實際市况有所滯後。據駿隆研究顯示，今年次季資金不斷從股票及混合資產基金流入固定收益基金（圖2），分別流出35億及33億元，直至8月股票基金才見資金流入，然而實際上市况於次季開始反彈，反而9月則錄下跌。王玉麟指出，強積金屬於長線投資，認為成員可就有關投資策略作檢視，但毋須過於頻繁地轉換基金，否則將會估錯市。

駿隆集團常務董事陳銳隆認為，由於市場預期央行量寬及財政政策措施將維持，令股市表現與經濟基本因素情况出現持續脫鈎，他預期新經濟及藥業板塊將會持續強勢，建議投資者要留意美國選情所引致的風險，以及中美關係惡化對周邊地區的影響，長線可根據自身風險承受能力，分段吸納新經濟及藥業板塊比重較高的股票類別基金。