經濟

陸金所申美上市 傳集資最多234億

【明報專訊】平保（2318）昨日公布，聯營公司陸金所已向美國證券交易委員會（SEC）遞交上市申請文件。招股文件未有披露IPO集資額，市場傳聞為20億至30億美元（約156億至234億港元）。

信貸餘額5358億 按年增21%

陸金所主營業務分零售信貸和財富管理兩大部分，據文件顯示，截至9月底，陸金所管理的零售信貸餘額達到5358億元（人民幣，下同），按年增長21.4%；財富管理資產規模達3783億元。

今年上半年，陸金所總收入錄得256.83億元，按年增25%，但純利按年減少2.8%至72.71億元，按季計，今年第二季純利30.86億元，按年倒退14.2%，按季更倒退26.3%。招股文件亦指出，現時零售信貸業務近七成用戶為中小企，99.3%的借貸資金來自第三方；財富管理業務方面，平台超過75%資產由投資超過30萬元的客戶貢獻，資產100萬元以上的客戶佔比為46.7%，高淨值客戶比例較大，用戶留存率達95%。

招股文件亦披露陸金所IPO前由平安集團持股42.3%、Tun Kung Company持股42.7%；後者由Tongjun Investment Company和Lanbang Investment Company分別持股41%和37.4%。其中，Tongjun為平安高層的持股平台。是次融資所得將主要用於技術基礎設施建設等；承銷商包括平保旗下的平安證券、高盛、美銀證券、瑞銀等。

相關字詞﹕赴美上市 陸金所 平保

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