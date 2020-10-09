致同：年內三成上市公司未發業績

疫情限制調查 沽空狙擊影響減

本報於今年初曾報道，去年底年結的上市公司，因受疫情影響，未能按時在3月底公布業績，而與港交所進行磋商「拉鋸戰」。雖然風波平息，但據致同調查，實際仍有一定數量上市公司至今未能公布經審核業績。

致同統計顯示，截至今年8月底的過去12個月內，調查樣本中，共有多達七成上市公司受疫情影響，未有按原訂時間發布業績，15%上市公司則因非疫情原因而未有按時披露。受疫情影響的七成公司中，又有44%至今都未能公布經審核業績。換言之，有近三成上市公司至今未公布業績。

致同會計師事務所法證諮詢服務部主管湯飈表示，至今未能公布業績的上市公司「顯然是有問題發生」，相信此類公司需要成立獨立調查委員會，並作內部監控審查、法證調查等，而監管機構亦會對其作出查詢。

湯飈指出，另一需要留意情况，是港交所早前修改《上市規則》，若核數師對公司年度初步業績給出「無法表示意見」或「否定意見」，聯交所便可要求公司停牌。湯飈指出，這一新規將適用於去年9月1日或之後開始的財政年度，即是對於多數上市公司而言，此新規在2020年度將首度應用，應留意新規對上市公司的影響及港交所處理手法。