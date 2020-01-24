經濟

高銀：售被接管公司母企無問題 放售九龍灣總部鬧雙胞 消息：殼企值143億不解

【明報專訊】高銀金融（0530）旗下九龍灣總部大樓高銀金融國際中心，近日捲入「一產兩賣」風波。先是已獲法庭批准、代高銀債權人接管該物業控股公司賜譽的Borrelli Walsh（保華顧問），委託萊坊以逾120億元估值放售物業；高銀翌日卻稱，擬以143億元出售賜譽的兩間控股公司股權。高銀前晚及昨日再發公告聲稱，被接管的只是賜譽，因此公司出售賜譽的兩間控股公司股權並無問題。萊坊及保華均不再另作評論。惟有消息稱，兩公司只屬空殼公司，並無資產，難明何以值得143億元。

明報記者 陳偉燊

萊坊執行董事和投資部主管林偉漢昨日回覆本報查詢時確認，獲保華顧問高層保國武（Cosimo Borrelli）及馬肇明委託為獨家代理，放售高銀金融國際中心。根據萊坊新聞稿顯示，遞交意向書截止日期為11月11日中午。本報記者曾經電郵向保國武查詢，他前晚回覆本報電郵時表示，無意對此作進一步評論。

消息料僅德銀有權處理該廈

不過，據了解今次事件消息人士向本報稱，由於高銀早已將賜譽名下高銀金融國際中心業權抵押予債權人代表德銀，目前只有由德銀委託的接管人有權處理有關物業。至於高銀擬出售賜譽所屬的兩間控股公司成美控股及Goal Eagle（見圖），雖然本身並不影響接管人放售物業，但是該兩間公司除持有賜譽股權外，實際無甚資產，高銀若要在未能控制賜譽及接管人可能放售物業的特殊情况下出售該兩家控股公司，估計要滿足一些條件才能夠成事，而不能簡單直接訂立買賣協議可以解決，在種種因素下，集團是否能夠真的以143億元放售兩家公司，他們仍在觀望。

料高銀須予特殊條件

至於高銀金融在9月29日指出，要放售兩家公司的股權連債務，所涉及的債務，據稱與總額逾34億元的夾層貸款有關。依該集團在7月15日的公布顯示，成美及Goal Eagle曾於去年3月29日獲得由若干獨立金融機構，授出14.95億及18.95億元貸款，合共33.9億元。到今年7月13日，兩者被追款連利息共34.97億元。

翻查高銀金融的2018/19年度年報顯示，成美控股及Goal Eagle兩者均屬英屬處女島公司，註冊資本分別只有1美元而已。兩者分別持有賜譽公司60%及40%股權。在該集團於2018年4月提出收購Goal Eagle時，Goal Eagle在截至2017年底時，仍然結欠潘蘇通14.58億元。除此之外，兩家公司本身無甚資產。

相關字詞﹕成美控股 萊坊 保國武 保華顧問 高銀金融國際中心

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