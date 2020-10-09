廖偉麟：人棄我取 趁淡市換靚貨

5億掃入中區甲廈一線舖位

全球經濟環境欠佳，令普遍投資者轉趨審慎，僅得個別投資者於淡市出擊，廖偉麟是少數之一。他接受本報訪問時表示，去年社會運動令工商舖物業售價從高位回落，但當時各國之間仍有生意往來；至今年初疫情爆發，及後更在全球蔓延，各國封關，不少投資者或公司機構，如有意來港上市的中資機構，需要在港設辦公室，因封關而未能到港實地視察，令有關交易暫緩，嚴重打擊工商舖物業市場，而市場僅得本地企業支撐，直接令價格大跌。

他透露，在淡市下仍「有買有賣」，今年至今已斥約5億元購入甲廈或一線商舖，因做價從高位回落，並直指淡市正是「換靚貨」好時機。「近期購入商廈，包括中環招商局大廈及金鐘力寶中心等，此類甲廈成交較多，日後再轉售亦較容易。另亦物色一線街舖，如在今年4月以1.148億元購入中環擺花街地舖，呎價約4.16萬元，較高峰時呎價逾10萬元低近六成，人棄我取，伺機吸納優質物業。」他又預計，今年內將再投放12億元作投資，目前已投放5億元在股票債券上，另打算將餘下7億元投資於商業物業。

另一邊廂，廖氏今年亦先後沽出數個非核心物業，如今年7月以7280萬元沽出北角聯合出版大廈全層，物業2年升值13%。他直言，不會與物業「長廂廝守」，物業價格升至合理利潤便沽貨離場，一般而言，持貨期不多於4年，「高賣低買」仍是他的主要投資策略。

預料通關後寫字樓反彈較快

對於未來工商舖物業市况，廖偉麟指出，市况能否從低位回升，視乎何時通關及疫苗何時出現，「預計通關將對本港工商舖市場起正面作用，屆時有關物業售價可望升5%至7%，並以寫字樓反彈較快；若疫苗出現並普及應用，有關升幅可達雙位數字，個人仍然看好商廈的投資前景，預計將率先反彈。」他又透露，正八集團擁有45億元資產，當中包括集團物業資產、個人物業及其他投資，以及部分來自家族權益等。

[疫下經濟商廈篇]