經濟
疫下經濟商廈篇

中環甲廈空置率 升至15年新高

【明報專訊】疫情影響全球經濟活動，亦拖累本港寫字樓的租售市場，甲廈的打擊尤其嚴重。據仲量聯行研究部的資料顯示，今年初本港各區甲廈的空置率約為6.1%，至今年8月底，有關空置率已上升2個百分點至8.1%，其中反映香港經濟寒暑的中環甲廈空置率，更由今年1月的4%連升7個月，至8月份的6%，同樣上升2個百分點，該區空置率升至2005年12月以來，即近15年來的新高數字。

整體甲廈空置率升破8%

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，雖然中環甲級商廈空置率高達6%，但區內租金仍是各區最高。他分析指出，因不少租戶以節省營運成本為由，持續遷出核心區甲廈，另核心區的招頂租樓面亦有上升。該行指出，就以中環為例，至今年8月底，區內招頂租樓面約52萬方呎（佔甲廈存量2.2%），為2002年10月首錄50萬方呎招頂租樓面後，近18年來的新高水平。

區內招頂租樓面52萬呎 18年新高

另該行數字又顯示，灣仔及銅鑼灣區的甲廈空置率同樣持續上升，由今年初的4.4%，上升2.4個百分點至今年8月底的6.8%。不過，空置率最高的九龍東甲廈，8月份空置率為13.6%，比7月份高峰期的13.9%稍為回落0.3個百分點，比今年1月的13.2%略高0.4個百分點。

他續指出，截至今年8月底，甲廈租金按月跌1.7%，較今年上半年平均每月跌幅逾2%比較，跌幅已收窄。隨着疫情緩和，他預計部分企業將重新部署，而甲廈租金回落將鼓勵企業轉租更優質或核心區寫字樓，預計這種趨勢未來數月及明年將持續。

[疫下經濟商廈篇]

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