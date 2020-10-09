企業慳辦公室租金 共享工作間重生 theDesk會員半年增四成 續租率近九成

明報記者 林尚民、甘潔瑩

現時在港設有7個據點的共享工作空間營運商theDesk，其創辦人兼行政總裁許飈接受本報訪問時表示，該公司2016年成立時租用西環僅約8000方呎樓面，但同年來自美國的WeWork進軍香港，加上本地投資者圖分一杯羹，令共享工作空間有如雨後春筍，他形容當年市場上新租的寫字樓樓面，有三分之一都是由共享工作空間所承租。他又表示，當中有不少參與者只打算建立一盤生意後出售或上市吸金，並沒有仔細思考長遠發展方向，亦未有用心經營，加上不少大型共享工作空間如WeWork、氪空間等，於去年起陸續退租或撻租，市場上掀起共享工作空間結業潮，令曾經大行其道的共享工作空間風光不再。

行業現結業潮 倖存者逆市增樓面

事實上，仲量聯行數據亦顯示，截至今年8月底，共享工作空間新租用寫字樓樓面僅5.55萬方呎，是2018年高峰時全年新租用樓面約52萬方呎的十分之一，而2018年亦較2016年新租用18.68萬方呎樓面大增約1.8倍，若與2017年比較更大升約4倍（見圖）。許飈稱，正因為部分共享工作空間結業，吸引了部分用家轉投theDesk，令公司有機會在逆市下拓展業務，新近再開設上環Strand 50共6層約2.4萬方呎樓面。踏入2020年，全球爆發新冠病毒疫情，市場出現重大變化，傳統寫字樓租售價格大跌。許飈稱，旗下物業在疫情下續租率約八至九成，算是理想，若以今年6月底數字與去年12月底比較，會員數目在半年內增加約四成，現時約有700多人，而實際收入亦增加了約兩至三成。

在家工作者短租共享工作間

他表示，在疫情下生意仍有升幅，主要由於不少上班族都在家工作，惟部分人不太習慣留在家中，故租用共享工作空間；另外，亦有大型企業短暫租用the Desk旗下物業，給員工分流上班，亦有大型會計師行租用地方，為企業進行審計工作。但許飈補充，雖然如此，實際生意增長仍比預期少，其中一個最大原因是在限聚令下，用戶無法租用場地舉辦活動。

對於未來共享工作空間走勢，許飈仍然看好，並指現時不少大型公司有計劃待租約到期後縮減樓面，由於經濟前景欠佳，企業亦未必大灑金錢裝修，故有機會轉租彈性較大的寫字樓，共享工作空間正是其中一個選擇。此外，他預期未來會有更多人失業，部分或是高級管理層人士，他們外出工作多年，習慣在辦公室工作，即使自己創業或當自由工作者，亦有機會租用共享工作空間。資料顯示，該公司早前亦與紅磡嘉里酒店合作經營共享工作空間，此據點佔地約6600方呎，私人辦公室月租由5000元起，共享辦公桌月租則由3100元起。

租賃彈性大 助企業應對不明朗經濟

事實上，另一家共享工作空間營運商The Great Room，其聯合創辦人兼行政總裁洪可珈表示，無論是疫情、地緣政治變化或商業周期縮短均令經濟前景不明朗，但共享工作空間的靈活價錢選擇作為商業模式反而站得更穩，自今年6月起收到查詢中，超過三分之二來自從未使用過共享工作空間的企業，不少企業正考慮縮減寫字樓樓面，因未來數月員工仍會劃分為 A、B兩組輪流使用辦公室，亦即是仍有20%至50%時間居家工作，因此用不着佔地過大的寫字樓。

[疫下經濟商廈篇]