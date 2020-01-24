「龍牀盤」額印貨235萬沽 一年帳賺近三成

買家負責支付23萬額印稅

美聯高級營業經理葉桂源表示，菁雋低層32室，實用面積131方呎，設開放式廚房，原業主最初叫價288萬元連額印稅出售，經和新買家商議後，雖然最終以234.6萬元成交，即實用呎價約17,908元，惟因持貨不足3年而須付的樓價10%額印稅就由買家負責，亦即買家要額外支付23萬元。該單位原業主去年8月以185萬元購入，持貨僅逾1年，帳面亦獲利49.6萬元或27%。事實上，項目至今共錄得約5宗二手成交，轉手賺幅介乎4%至27%不等，而上述成交屬屋苑暫時二手轉讓賺幅最大的單位。

另一邊廂，市區納米樓售價則拾級而下。今年初起陸續入伙的西環翰林峰就新近錄得一宗蝕讓成交。

翰林峰225呎590萬 3年實蝕一成

市場消息稱，屋苑2座中層C室，實用面積225方呎，採開放式間隔，連開放式廚房及露台，新近以590萬元成交，實呎26,222元。不過，原業主2017年6月以639萬元一手購入，持貨至今逾3年，帳面已蝕49萬元或7.7%，如連同入市稅項及經紀佣金等使費，估計實蝕約77萬元或12%離場。

星河明居3房額印鬆綁 3年升近兩成

此外，港鐵鑽石山站上蓋的星河明居，有3房單位業主趁額印期屆滿，沽貨離場。世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，星河明居E座中高層6室，實用面積593方呎、屬3房1套間隔，原業主早前開價約1030萬元放盤，期後累減45萬元或4.4%，終以985萬元成交，實呎16,610元。原業主2017年10月以825萬元購入，持貨剛滿3年，帳面獲利160萬元，物業升值19%。