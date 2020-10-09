經濟

鄧成波家族3.2億沽筲箕灣舖 楚留香酒樓舊址 3年平手離場

【明報專訊】屢傳財困的「舖王」鄧成波家族，近半年來先後放售多個物業及地盤，涉及金額逾60億元，放售多時，終有部分舖位沽出套現。市場消息表示，由鄧氏家族持有筲箕灣道407至409號筲箕灣中心地下及一樓，即楚留香酒樓舊址，新近連租約以3.2億元沽出，以商舖總樓面24,638方呎計，呎價12,988元。據悉，鄧氏早在今年上半年以3.8億元放售，即現減價6000萬元或16%後易手。商舖目前正租予老人院，月租約90萬元，即新買家可享租金回報3.4厘。

涉近2.5萬呎 呎價12988元

鄧成波家族2017年以3.18億元透過「公司股權轉讓」形式購入上述舖位，持貨3年料帳面平手離場。本報向鄧成波家族及陞域集團查詢，至截稿前未獲回覆。資料顯示，上述商舖曾由已故粵劇名伶新馬師曾（鄧永祥）持有，早年由楚留香酒樓自用。鄧氏家族目前尚有不少商舖及物業放售，包括油麻地窩打老道40號1至2樓、佐敦吳松街42至52號大觀樓地下至4樓等，目前仍在放售。

龍門冰室金馬倫道舖減一成重新招租

此外，因去年反修例風波而被形容為「黃店」的龍門冰室，日前宣布兩店將結束營業，分別在今年5月才投入服務、位於紅磡德民街2至34E號黃埔新邨地下4N號舖，面積約1600方呎，業主低調以13萬元重新放租，與龍門冰室老闆張俊傑承租的月租相同。

另一間將結業的是位於尖沙嘴金馬倫道34至36A號福僑大廈地下A及B號舖，面積2500方呎，張氏去年以月租23萬元承租，市場消息表示，現時業主以約20萬元重新放租，減租3萬元或13%。

另中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，旺角中心連錄2宗成交，其中1宗為1期高層12至13室，面積約1492方呎，原業主早前連租約以3580.8萬元放售，因市况不穩而擴大議價空間，終以2700萬元易手，減價880.8萬元或25%，折合呎價約1.8萬元，做價重返2014年水平。該單位現時月租8.2萬元，租期至今年11月，即新買家可享租金回報約3.6厘，租期至今年11月。原業主2012年以約1700.8萬元購入，持貨8年，帳面獲利999.2萬元或59%。

相關字詞﹕旺角中心 龍門冰室 新馬師曾 鄧成波家族

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