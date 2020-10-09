逸璟‧龍灣削折扣再推售

35伙買家取消交易

逸璟‧龍灣因斜坡修葺問題，未能如期於去年6月交樓，而項目自去年至今，累積錄得35宗買家於簽署正式買賣合約後取消交易的個案，以項目2018年底至今累售約80伙計，比率高逾四成，惟發展商不但未有向取消交易買家殺大訂，反而退回全數訂金及賠償利息；中冶回應查詢表示，已經完成處理所有個案。

傲瀧特色戶逾億沽出

新盤市場昨錄得成交只約5宗，新世界同系已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，新沽出A座P5室，屬實用面積2955方呎、另連天台和平台的3複式特色戶，成交價逾1.022億元、實呎3.46萬元；傲瀧本月迄今累錄兩宗一手成交，套現1.74億元。恒地（0012）旗下已屆現樓的香港仔田灣南津‧迎岸，亦以576.3萬元售出5樓B室，實用面積265方呎一房戶、實呎2.17萬元。

本月首周累錄4宗新盤撻訂

另新盤市場連錄兩宗撻訂，其中路勁基建（1098）元朗山水盈，屋苑6座11樓B室，實用面積916方呎，原於9月底以1101.2萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金約55萬元。另長實（1113）深水埗愛海頌，同於9月底以921.2萬元售出的3座22樓H室，實用面積505方呎，買家撻訂料亦遭沒收5%訂金涉逾46萬元，即兩宗撻訂共涉殺訂金額101萬元。本報統計，主要新盤10月迄今共錄約4宗撻訂個案。