經濟

逸璟‧龍灣削折扣再推售

【明報專訊】市場聚焦新世界（0017）大圍站柏傲莊I今日開價，其他新盤亦伺機出擊。內房中冶（1618）在港首個住宅、早前因斜坡整理問題而延遲入伙的青龍頭逸璟‧龍灣，已於今年3月及9月，分別獲批發入伙紙和滿意紙，目前已開始收樓，而發展商提供的最高折扣則由之前17%減至12%；此外，項目的3房戶擬以招標形式推售。

35伙買家取消交易

逸璟‧龍灣因斜坡修葺問題，未能如期於去年6月交樓，而項目自去年至今，累積錄得35宗買家於簽署正式買賣合約後取消交易的個案，以項目2018年底至今累售約80伙計，比率高逾四成，惟發展商不但未有向取消交易買家殺大訂，反而退回全數訂金及賠償利息；中冶回應查詢表示，已經完成處理所有個案。

傲瀧特色戶逾億沽出

新盤市場昨錄得成交只約5宗，新世界同系已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，新沽出A座P5室，屬實用面積2955方呎、另連天台和平台的3複式特色戶，成交價逾1.022億元、實呎3.46萬元；傲瀧本月迄今累錄兩宗一手成交，套現1.74億元。恒地（0012）旗下已屆現樓的香港仔田灣南津‧迎岸，亦以576.3萬元售出5樓B室，實用面積265方呎一房戶、實呎2.17萬元。

本月首周累錄4宗新盤撻訂

另新盤市場連錄兩宗撻訂，其中路勁基建（1098）元朗山水盈，屋苑6座11樓B室，實用面積916方呎，原於9月底以1101.2萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金約55萬元。另長實（1113）深水埗愛海頌，同於9月底以921.2萬元售出的3座22樓H室，實用面積505方呎，買家撻訂料亦遭沒收5%訂金涉逾46萬元，即兩宗撻訂共涉殺訂金額101萬元。本報統計，主要新盤10月迄今共錄約4宗撻訂個案。

相關字詞﹕愛海頌 山水盈 傲瀧 逸璟‧龍灣 中國中冶

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