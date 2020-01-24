天鑽現樓曝光 累沽1473伙套124億

另外2個示範單位則為5座10樓C室及A室，實用面積分別為868方呎及892方呎，同屬3房1套間隔，景觀就以內園景為主，亦可望會所內戶外泳池。住客會所主要設施包括宴會廳、兒童遊樂室、瑜伽室、多用途室內運動場及保齡球場等。

此外，遠中集團持有、早前已上載樓書的跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，亦將短期內開放示範單位予公眾參觀，最快下周開價。遠中香港區資產管理部總經理黃今證表示，項目最快本月開售，首批將不少於50伙。

EIGHT KWAI FONG下周開價

資料顯示，該項目總共提供139伙，包括開放式、1房戶型及特色平台戶，其中開放式單位實用面積介乎258至265方呎，佔單位總數比例34%，1房單位實用面積介乎392至428方呎，佔單位總數比例63%，特色戶實用面積介乎382至428方呎，佔單位總數比例3%。該公司早前指出，擬保留70伙收租，其餘69伙可供推售。另外，遠中集團將與本港首個家居禮賓服務品牌BUTLER合作，為項目提供酒店式禮賓服務，租戶可享酒店式禮賓服務，並積極考慮為項目買家提供相同的禮賓服務。