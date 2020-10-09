上月批預售樓花2412伙 近兩年最多 按月急升3倍 新世界大圍站柏傲莊佔逾九成

明報記者 林尚民

資料顯示，上月獲批預售樓花單位數目急增，主要來自新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站柏傲莊I、II期，兩期合共涉2198伙，佔上月批出2412伙預售的91%，當中前者最快今日公布首張價單，該期項目設783伙，預料2022年9月落成，樓花期約23個月。至於柏傲莊II則設有1415伙，將有機會緊隨I期推出，該期預計2022年11月落成，樓花期25個月。

龍駒道3號批預售 明年第三季現樓推

上月獲批預售的另一個矚目樓盤，則是嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道3號，項目毗鄰現正發售之緹山，全盤提供64個單位，預料於2021年12月落成，樓花期約14個月。嘉里發展執行董事朱葉培早前表示，項目料於明年第三季以現樓推售，總樓面約37萬方呎，包括3幢大屋及61伙分層戶。

此外，上月獲批預售的新盤，仍有早前已推售的其士（0025）、市建局大角嘴傲寓，涉144伙；而內房遠洋地產（3377）大嶼山長沙海沙徑7號，則提供6個單位，預計2021年9月落成。

華懋安達臣道項目命名「安峯」

雖然今年8月份錄得「零」新增預售申請，但地政總署最新資料顯示，今年9月份接獲一份新增預售申請，項目為香港小輪（0050）、市建局合作的深水埗通州街/桂林街項目，樓盤提供262個單位，預計2023年5月落成。資料顯示，項目設4.65萬方呎商業樓面，將作發展深水埗設計及時裝基地，並須交還市建局。另一方面，華懋觀塘安達臣道項目命名為「安峯」，項目設334伙，預計2023年3月落成，目前仍待批預售。

業界料全年錄1.5萬宗一手成交

在多個項目獲批預售下，至今年9月底，共有24個住宅樓花項目待批預售，涉及12,469伙，按月減少約15%，並連跌2個月至近4個月最少。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，部分項目近乎「一批即推」，當中傲寓已於本月初推出市場，而大型矚目新盤柏傲莊I亦已上載樓書，短期內開價。

連同其他新盤項目計算，相信本月新盤銷售量有望重上逾千伙水平。他又表示，今年新盤銷售量受到疫情影響，估計現時疫情有所緩和下，發展商第四季將抓緊機會推盤，預計全年一手成交量約1.5萬宗，比去年全年約1.8萬宗少兩成。