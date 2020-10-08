香港房地產協會：桂山島填海建屋 拓八大產業

【明報專訊】特首林鄭月娥將於下周三（14日）發表《施政報告》，房屋政策仍然是市民關注焦點，本欄上月中開始專訪專家就此出謀獻策，當中科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴建議港府加快填海造地，據報港府已視推進「明日大嶼」為「燃眉之急」，《施政報告》將就此闡述。除了明日大嶼外，在距離本港大嶼山西南角5公里、現屬廣東省及珠海市管轄的桂山島連同附近填海造地再建屋予港人居住亦是熱議方案，今期本欄專訪香港房地產協會主席郭海生及副會長許楨就此詳細說明。
香港房地產協會上月發表粵港澳聯合開發桂山島的策略性報告，建議在未來30年分三期填海造地，首先在桂山島現有平坦熟地10平方公里附近填海造地10平方公里，然後再分別在桂山島右面的大小蛛洲及左面的青洲、三角山島填海造地20平方公里及30平方公里，共填海60平方公里、獲地70平方公里，當地實施香港法律，除興建28萬套公私營房屋予港人居住，亦會發展八大產業，創造不少於40萬個職位，該被稱為「創世新城」的計劃料於2049年完成（見圖）。
開發權方面，該會建議以廣東省政府為中樞，協調大灣區「9+2」城市，參考新加坡「淡馬錫」模式，組成「桂山島聯合開發基金」，主導上述填海工程及開發項目。
桂山島30年填海60平方公里
本港在2000至2015年間僅填海造地690公頃，是次桂山島的方案建議填海造地60平方公里（6000公頃），可謂大躍進。許楨分析，本港由十九世紀從中環填海至上環開始，到上世紀銅鑼灣由摩理臣山移山填海至維園一帶，向來是藉着填海造地去推動城市發展，而這些項目大部分是私人投資。
與其他國際大都會比較，新加坡在2000年至今填海造地高達100平方公里，而深圳在2016年至今僅5年便填海造地50平方公里，因此他認為桂山島方案在未來30年填海造地60平方公里的步伐並不算快，「我們此計劃是每年平均僅填海造地2平方公里，只是新加坡及深圳的幾分之一」。
距大嶼山西南僅5公里 可公路鐵路連接
至於在桂山島填海的技術問題，本身是工程師的郭海生表示，他亦曾與該會多名工程師探討，項目不存在太大困難，「我們此計劃建議的填海長度遠不及港珠澳大橋，而且是順着水流去做，難度明顯較興建港珠澳大橋低，該大橋也已順利落成，此計劃料問題亦不大，畢竟內地目前在填海造地及修橋築路的技術是全球領先的」。
上述方案涉及的基建，除了在桂山島與附近的大小蛛洲、青洲、三角山島興建大橋或隧道相連外，亦包括興建「公路-鐵路」兩用大橋或隧道連接桂山島至大嶼山西南角，而坊間另一方案則是從桂山島興建大橋或隧道至港珠澳大橋。郭海生指出，由於桂山島距離大嶼山西南角僅5公里，是距離港珠澳大橋的一半，該會提出的方案最大好處是「近啲、容易建」，亦歡迎外界就不同方案多作討論。
籲大灣區11城市合作投資 港資佔1/6
雖然目前大嶼山西南角沒有任何基建連接島內其他已發展地區，但許楨認為此問題是可以解決的，建議港府興建公路或鐵路從該西南角向北連接大澳及東涌，「目前大嶼山北部相對發達及基建密集，赤鱲角機場、東涌新市鎮及迪士尼樂園均在北面，南面的發展則比較落後，所以不論離島區議會或多個鄉事委員會均一直希望改善嶼南的交通」。
至於桂山島此大型填海計劃涉及多少投資？港府需要承擔多少呢？許楨指出，由於內地填海成本僅本港兩成至三成，而且建議的「桂山島聯合開發基金」由大灣區「9+2」城市共同投資，當中本港、深圳及廣州三大城市承擔一半，則本港只承擔整體投資的六分之一，再加上是分期30年投資，相信港府有能力承擔。