香港房地產協會：桂山島填海建屋 拓八大產業

香港房地產協會上月發表粵港澳聯合開發桂山島的策略性報告，建議在未來30年分三期填海造地，首先在桂山島現有平坦熟地10平方公里附近填海造地10平方公里，然後再分別在桂山島右面的大小蛛洲及左面的青洲、三角山島填海造地20平方公里及30平方公里，共填海60平方公里、獲地70平方公里，當地實施香港法律，除興建28萬套公私營房屋予港人居住，亦會發展八大產業，創造不少於40萬個職位，該被稱為「創世新城」的計劃料於2049年完成（見圖）。

開發權方面，該會建議以廣東省政府為中樞，協調大灣區「9+2」城市，參考新加坡「淡馬錫」模式，組成「桂山島聯合開發基金」，主導上述填海工程及開發項目。

桂山島30年填海60平方公里

本港在2000至2015年間僅填海造地690公頃，是次桂山島的方案建議填海造地60平方公里（6000公頃），可謂大躍進。許楨分析，本港由十九世紀從中環填海至上環開始，到上世紀銅鑼灣由摩理臣山移山填海至維園一帶，向來是藉着填海造地去推動城市發展，而這些項目大部分是私人投資。

與其他國際大都會比較，新加坡在2000年至今填海造地高達100平方公里，而深圳在2016年至今僅5年便填海造地50平方公里，因此他認為桂山島方案在未來30年填海造地60平方公里的步伐並不算快，「我們此計劃是每年平均僅填海造地2平方公里，只是新加坡及深圳的幾分之一」。

距大嶼山西南僅5公里 可公路鐵路連接

至於在桂山島填海的技術問題，本身是工程師的郭海生表示，他亦曾與該會多名工程師探討，項目不存在太大困難，「我們此計劃建議的填海長度遠不及港珠澳大橋，而且是順着水流去做，難度明顯較興建港珠澳大橋低，該大橋也已順利落成，此計劃料問題亦不大，畢竟內地目前在填海造地及修橋築路的技術是全球領先的」。

上述方案涉及的基建，除了在桂山島與附近的大小蛛洲、青洲、三角山島興建大橋或隧道相連外，亦包括興建「公路-鐵路」兩用大橋或隧道連接桂山島至大嶼山西南角，而坊間另一方案則是從桂山島興建大橋或隧道至港珠澳大橋。郭海生指出，由於桂山島距離大嶼山西南角僅5公里，是距離港珠澳大橋的一半，該會提出的方案最大好處是「近啲、容易建」，亦歡迎外界就不同方案多作討論。

籲大灣區11城市合作投資 港資佔1/6

雖然目前大嶼山西南角沒有任何基建連接島內其他已發展地區，但許楨認為此問題是可以解決的，建議港府興建公路或鐵路從該西南角向北連接大澳及東涌，「目前大嶼山北部相對發達及基建密集，赤鱲角機場、東涌新市鎮及迪士尼樂園均在北面，南面的發展則比較落後，所以不論離島區議會或多個鄉事委員會均一直希望改善嶼南的交通」。

至於桂山島此大型填海計劃涉及多少投資？港府需要承擔多少呢？許楨指出，由於內地填海成本僅本港兩成至三成，而且建議的「桂山島聯合開發基金」由大灣區「9+2」城市共同投資，當中本港、深圳及廣州三大城市承擔一半，則本港只承擔整體投資的六分之一，再加上是分期30年投資，相信港府有能力承擔。

（施政報告前瞻 系列之四）

明報記者 葉創成

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