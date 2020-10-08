珠機城軌一期開通 加強珠海澳門連結

珠機城軌（一期）從位於拱北的珠海站延伸到橫琴長隆站，全線16.86公里。沿線共設置珠海站、灣仔北站、灣仔站、十字門站、橫琴北站、橫琴站、珠海長隆站7個站點（見圖）。這條城軌的重大意義是縮短珠海拱北與橫琴片區的距離，旨在加強珠海與澳門的連結，對於過去交通體系不夠完善的橫琴來說，是一個重大利好因素。

珠海灣仔站地段樓價受惠

一般來說，距離站點步行5分鐘內的樓盤，稱「地鐵盤」，10分鐘內稱「準地鐵盤」，15分鐘內稱「近地鐵盤」。為了避免軌道的震動、噪音會嚴重影響居住質素，住宅與站點距離太近並不宜居，太遠又交通不便。

內地物業代理稱，如果按照每分鐘走80米的速度計算，「城軌房」距離站點的大致範圍應該在1200米以內，也就是步行時間15分鐘可到達站點的項目，這樣既可享受便利，又可享相對幽靜的居住環境，再超過這個範圍的住宅盤並不會有多少溢價空間。

雖然珠海灣仔站地段樓價受惠珠機城軌通車，其樓價約為每平方米3萬元人民幣，但物業代理稱，港人仍然偏向以橫琴為首個試居點，橫琴新區是粵西地區的發展引擎，不但加強了珠澳兩地溝通，也讓香港帶動珠海發展。橫琴新區的各類房地產物業，50%買家為港澳投資客，如果未來香港的單牌車可以入出橫琴新區，橫琴樓價料會受惠。

[活在灣區]