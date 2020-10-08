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新地鐵線開通 深圳置業選擇增 光明區獲官方計劃多次點名 前景看俏

【明報專訊】香港人在置業時最重要考慮是位置，而地理位置最好是地鐵站上蓋或鄰近交通樞紐的地區。在其他大灣區置業亦是以地鐵沿線站頭落戶為佳，8月深圳地鐵6號線及10號線通車，雖然深圳實施限購令，但不影響港人在當地置業的意欲。此外，8月18日珠海珠機城軌一期通車（見另稿），市民可以乘坐珠機城軌列車往返橫琴和拱北，而兩地的新站也有新盤湧現，但代理指出，除了留意交通網絡外，也要留意配套設施。

明報記者 龍彩霞

不少港人在疫症爆發前，每逢周末喜歡到深圳消費，有的甚至在深圳置業，近年更擴展至珠海、廣州及中山等地。港人在深圳置業，由住宅到公寓，區域也從以前的口岸附近轉向高鐵和地鐵沿線。軌道交通規劃代表一個城市未來發展方向，地鐵概念新盤自然成為投資者熱門之選。

深圳地鐵兩新線8月通車

2019年是深圳地鐵建設高峰期，共有16條地鐵線路約284公里項目在建，總投資超過2354億元人民幣，創歷年之最。今年有兩條地鐵新線開通，港人置業多選擇。從樓價資料得知，離軌道交通愈近，樓價通常愈貴。就地鐵規劃成熟的香港來說，地鐵沿線住宅與非沿線住宅價差至少30%以上。地鐵對於人流、物流、資金流運轉，起到「乘積效應」，為周邊的住宅樓盤帶來了巨大的價值提升。

深圳地鐵6號線首站為科學館站，止於松崗站，線路全長49.4公里。有美聯地產代理指出，近年正興建多個大型跨境或跨城交通基建，進一步推動城市間互聯互通，產生協同效應，吸引產業聚集；各城市通過地鐵、城軌、高鐵連成一體，將帶動城市間人口流通及住房需求，沿線物業升值潛力有保證。

6號線近地鐵站樓盤達17個

根據網站「安居客」數據顯示，地鐵6號沿線在售或待售的近地鐵站口樓盤達17個，其中以光明地段較受注目，不少深圳人討論未來趨勢是往新區發展，而且光明現在樓價比龍華和關內都較有優勢。6號線通車後，微信群傳出一張通告，有房東即時加租，可見交通對租金或樓價有一定影響。現時光明樓市有實際需求支持，對於資金不太充足的準業主來說，光明是不錯的選擇。根據安居客數據，光明在去年個別樓盤每平方米價格已突破5萬元人民幣，在6號線開通後，邁向6萬元人民幣。

在中國內地或香港置業都是以城市規劃或發展，趁樓價低水時購入物業等升值，光明地段可說是深圳2019年最火的區域之一，獲官方多次點名，如「示範區行動計劃」、「大灣區行動計劃」都重點提及光明，光明在粵港澳大灣區建設及深圳「先行示範區」建設中的重要性可見一斑。

[活在灣區]

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