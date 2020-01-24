經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：英國減200萬租戶的後果

【明報專訊】有老友打算以BNO身分舉家移民去英國，而三軍未動，糧草先行，打算去英國買十個八個住宅單位收租，以後在英國唔使工作，靠租金收入都可以為生。老友的做法是極之正常，很多香港人都有在英國買樓收租，租金收入作日常開支。

放寬按揭成數 鼓勵租戶買樓

不過，這個如意算盤可能會被英國首相約翰遜破壞，因為英國準備放寬按揭成數，首置只須付5%首期，餘下的95%可以申請按揭，如果約翰遜這個計劃成事，收租業主的噩夢即將到來，在英國買樓收租必須三思而後行。

英國首相話，這個計劃令數以百萬計現在租樓住的年輕人變成業主，最低限度有200萬個租戶消失。老實說，少了200萬個租客，我相信英國租金會大幅下跌，收租維生的人就大鑊了。如果沒有按揭貸款還可以過得去，如果有的話，所收的租金未必夠供樓，唯一可以做就是賣走一些物業。

靠租金收入為生 算盤未必打響

不過，大家又唔好以為租金下跌，樓價亦會下跌，今次有些例外，因為英國政府突然釋放數以百萬計購買力，樓價並不會跟隨租金下跌，反造成樓價上升、租金下跌的混亂局面。

老實說，英國政府要控制得到局面才可以提供95%按揭，因為樓價不會永遠維持在高水平，當樓價下跌，借95%按揭貸款的業主有機會放棄物業，約翰遜想幫英國年輕人變成害了他們。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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