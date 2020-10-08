經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：什麼都炒 股價業績脫節

【明報專訊】有數據分析說，在最近5次大選年，美股四跌一升。又有統計說，港股多在1月和8月時最高，10月也高於平均數，只是發生股災的機會率比較高而已。

純從陰謀論看，如果10月發生股災，可以有效拉倒特朗普下台。但這機會率應該不高，皆因實在太過陰謀，我估計沒有人可以承擔這責任和後果，就算要股災，都要頂住這個月，以後再講。

資本市場規模遠超實體經濟

這些年來，世界經濟的最大問題，是資本市場的規模遠遠大於實體經濟，因此，價格是由資本市場去決定，而非實質需求。

以樓市為例，其投資價值遠遠大於其居住價值，人們縱非用來炒，也會用來保值。

至於貨幣匯率，95%至99%的外匯成交，都是炒賣，和買賣貿易無關。商品期貨交易，也是一樣。說到股票，以前只是細價股用作炒賣，現在連美團（3690）、Tesla這些大市值的股票，也是只講資金流、成交量，利潤已與股價脫節，不問市盈率了。

只講資金流 不問市盈率

最後一提，新iBond又再發售，記得我引用過彼得林治的名句：「無論英女王賣什麼，你買就對了！」所有政府發行的金融產品，閉上眼睛買，必然賺梗，皆因官員為免孭鑊，肯定不敢讓市民蝕錢。當然了，這僅限於有錢的政府，如香港，如果是當年國民黨政府發行的金圓券，輸死你都有份！

[周顯 投資二三事]

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