劉思明：醫療設備喘定 威高可炒波幅

恒指昨高開後曾經倒跌，但很快在23,900點找到支持回升，以近全日最高位收市，收報24,242點，升262點或1.09%；國指升0.97%。

不過，周二急彈的恒生綜合中型股、小型股指數裹足不前。大市成交922億元，低於60天平均三成，交投低迷。明天內地A股長假後復市成為市場焦點。

明A股復市成焦點

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率54比46，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為59比41，大市升跌參半，買盤動力稍強及積極。不過，行業變幅不大，本報數據庫追蹤的30個行業，有近三分之一下跌，本地零售服務跌1.2%表現最差，其次家品及零售跌不足1%。上升行業的大部分升幅小於1%，科技器材、軟件服務升1.4%、1.3%表現已經最佳，緊隨環保及新能源升1.1%。

恒指國指靠近高位收市，但不少股份或行業於先升後回順，如中升（0881）、中芯（0981）、中航信（0696）等昨天最多升4%、5%，收市僅升1%、2%。

至於科技器材、軟件服務、環保及新能源的行業股份方面，昨天平均最多升約2%或上，但收市升幅收窄；教育、航運物流行業壓力更大，股份平均最多升約2%，收市僅升0.5%。

東方電氣破頂 買盤強勁

相比下，個股明顯以陽燭高收，買盤強勁。東方電氣（1072）昨升半成破頂，TCL電子（1070）創收市新高，新意網（1686）、永達（3669）逼近高位。強勢股之外，威高股份（1066）跌勢有喘定迹象，可以留意。

威高上半年收入增幅大幅放緩至3%，毛利率下降，主要受到新冠疫情及疫情導致產品結構改變的影響，但隨着疫情受制，業務有望逐步復蘇；公司早前表示正在考慮分拆專注於血管及癌症相關介入手術的一次性醫療器械業務上市，未來有機會繼續成為股價催化劑。

威高短線有望15至17.5元上落

此外，成交活躍的醫療設備如愛康（1789）、微創（0853）、康基（9997），在7月先後從高位回落，威高則於8月初才見頂，表現堅挺。

威高9月底曾跌穿15元，之後反彈，昨升穿20天線，雖然未能確認扭轉跌勢，但跌勢有所喘定，短線有望在15元至17.5元上落，可以低吸炒波幅。

[劉思明 數據尋寶]