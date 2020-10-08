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張兆聰：拜登當選或利好 騰訊可追落後

【明報專訊】恒指昨升262點，收報24,242點，成交金額921億元。美國總統特朗普下令停止與民主黨繼續商討刺激經濟方案，直至大選後，消息炸散美股，但亞洲股市未有跟隨，科技股及舊經濟股雙雙強勢下，恒指突破24,000點，初步算是轉勢。科技股中，最強勢的當然是阿里（9988）和美團（3690），但短線升幅非小，騰訊（0700）是有機會發力追落後，但在確定突破向上前，還是宜吸勿搶。

共和黨提出1.6萬億美元方案，但眾議院議長佩洛西堅持2.2萬億美元方案。特朗普指後者毫無誠意，決定終止談判。美國民眾遲遲無法獲得援助，定必拖累經濟復蘇，加上事出突然，美股聞訊大跌。特朗普之後又稱，若參眾兩院提交獨立抗疫救助措施，如250億美元的航空公司薪資支持法案，以及1350億美元用於小企業的薪資保護計劃，他將立即簽署，美股期貨又回升。

美股波動 任何消息興風浪

當前美股波動大，任何消息都能起風浪，更何况終止談判？但市場的基本假設是特朗普必敗，若選舉前無法通過刺激方案，經濟下滑，拜登及民主黨上場後，救市力度亦將更強。此外，聯儲局主席鮑威爾稱，過度刺激的風險，遠低於支持措施不足，若救市方案缺席，當局也會被迫更加鴿派。消息即晚令美股下跌，但影響未必能持續。

眾議院反壟斷調查報告更加重要，委員會更呼籲將科技巨頭分拆，但市場反應還是比較冷靜。始終將科技巨頭分拆難度極高，市場暫時都不太相信會成真。不過，監管愈來愈嚴將無可避免，因此納指近期弱於道指和標普500也是有原因。周二晚談判終止前，美股表現其實也不錯，尤其是舊經濟股如銀行、運輸以至細價股都強勢，資金正從科技回流向舊經濟股。

中資科技股未有跟隨納指轉弱，一來螞蟻集團、B站等都排隊來港上市，大行要維持氣氛，同時也沒有監管風險。此外，美團公布在10月1日至5日，在熱門景區外賣訂單按年增長兩倍，消費者以導遊為主，單價平均達60元人民幣，也刺激股價進一步走高。

中資科技股未隨納指轉弱

由於納指也遠未破頂，阿里和美團則已接近高位，是否可一口氣破位再上很不好說。昨日也見有些買盤回流至落後的騰訊。只是騰訊嘗試破位都不下5、6次，每次都無功而回，而現在則處於支持位500元和阻力位560元的中間點，有些尷尬，部署還是寧吸勿搶。

騰訊估值相對歷史水平偏低

騰訊落後阿里美團，一個主因是受到美國制裁因素困擾。但假如特朗普落選，拜登上場，先不論他是否親中，但至少會跟規則行事，制裁微信一事有機會出現曙光。

退一步看，制裁微信和印度下架，對於騰訊收入和盈利的即時影響都不大。若下月公布第3季業績理想，股價有望重新發力。事實上，騰訊2021年預測市盈率將降至30倍左右，貼近近年的區間下限。現在距離2021年不足3個月，當股價以明年預測市盈率為基準，騰訊估值相對歷史水平就屬偏低，若拜登上場帶來好消息，股價有條件再展升浪。

[張兆聰 還看今朝]

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