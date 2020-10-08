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經濟
2020年10月8日星期四
技術取勝
投資策略
新盤帶動 第一城7天成交追平半月 凶宅同層2房逼500萬 5年升三成
維景灣畔一周十成交 較上月同期增4倍
柏傲莊I日內開價 罕有設計招徠
全港780萬呎商廈空置 21年高
鴨寮街舖2520萬沽 6年蝕280萬
出境轉內遊 Staycation成旅業出路 掌握市場數據 Klook伙60酒店推本地度假遊
朗廷搞興趣班 谷起入住率
貿發局：今後展覽實體網上並行
筆克遠東：實體展人流限正常一成
蘋果下周發布會 手機設備股領漲 恒指連升4日 科指低位反彈近一成
中芯受美制裁影響 遭標普列負面觀察
離岸人幣走強 較在岸溢價600點子
恒大空倉佔流通量18.5% 自去年4月最高
港PMI見3個月高 悲觀情緒逾一年低
嘉和首日僅升17% 大戶損手 威海擬招股價下限3.35元定價
晨星：螞蟻具「護城河」媲美PayPal
強積金派息限制 匯豐冀政府放寬
瑞銀羅兵咸報告：中國逾400富豪 擁13萬億財富
李嘉誠賀兩教授獲諾貝爾獎
耀才發盈喜 料上半財年稅前溢利增七成
特朗普轉口風 道指高開338點 促通過支援方案 四大航空股全升
美眾議院449頁報告 指控四科網巨頭壟斷
長途線經營困難 AirAsia X現周轉問題
張兆聰：拜登當選或利好 騰訊可追落後
李曉佳：真正獨董 香港難求
技術取勝：萬洲中線降軌沽壓大
Deliveroo為外賣業界講好話
環聯全球調查：涉港人疫情網上騙案飈升
劉思明：醫療設備喘定 威高可炒波幅
周顯：什麼都炒 股價業績脫節
湯文亮：英國減200萬租戶的後果
新地鐵線開通 深圳置業選擇增 光明區獲官方計劃多次點名 前景看俏
珠機城軌一期開通 加強珠海澳門連結
灣區須知：按質量分級 判斷發展商實力
香港房地產協會：桂山島填海建屋 拓八大產業
技術取勝：萬洲中線降軌沽壓大
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【明報專訊】偉易達挑戰55元阻力（圖）
TCL電子回調6元關鍵（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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