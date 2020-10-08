長途線經營困難 AirAsia X現周轉問題

股價連挫兩日 市值跌剩3.5億

根據AirAsia X的重組方案，該公司擬削減大部csh 債務，當中涵蓋飛機租賃、購買飛機協議，及取消議購飛機的罰金，涉值635億令吉（118.39億港元），完成削債後，該公司的債務將只餘2億令吉（3.73億港元）。同時其會大削股本九成，繼而每十股合併成一股，再進行集資5億令吉（9.32億港元）。重組建議需獲股東及債權人同意，料最快在下個季度尾完成。該公司將自明年首季度起，恢復使用2架飛機在選擇性的航點營運，並聚焦於5、6小時航程的航線。

AirAsia X的航線原先覆蓋亞洲、中東、澳洲及美國營運。該公司亦為馬來西亞唯一經營往來美國的航空公司。現時該公司的主要股東分別為綜合企業Tune Group及旗下AirAsia，分別持股17.83%及13.76%。疫情影響所及，AirAsia的營運亦受疫情拖累，該公司擬將手上虧損連年的AirAsia印度49%股權放售，轉售給印度大財團Tata Sons。

（綜合報道）

[國際金融]