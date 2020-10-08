經濟
國際金融

長途線經營困難 AirAsia X現周轉問題

【明報專訊】馬來西亞廉價航空公司AirAsia旗下專營長途航線的AirAsia X，因應受新冠病毒疫情影響，營運受壓及出現資金流動性問題，需要進行削債及集資等一系列債務重組，該公司股價連跌兩日，昨日再挫一成，低見0.045令吉，市值只餘1.87億令吉（3.48億港元）。

股價連挫兩日 市值跌剩3.5億

根據AirAsia X的重組方案，該公司擬削減大部csh 債務，當中涵蓋飛機租賃、購買飛機協議，及取消議購飛機的罰金，涉值635億令吉（118.39億港元），完成削債後，該公司的債務將只餘2億令吉（3.73億港元）。同時其會大削股本九成，繼而每十股合併成一股，再進行集資5億令吉（9.32億港元）。重組建議需獲股東及債權人同意，料最快在下個季度尾完成。該公司將自明年首季度起，恢復使用2架飛機在選擇性的航點營運，並聚焦於5、6小時航程的航線。

AirAsia X的航線原先覆蓋亞洲、中東、澳洲及美國營運。該公司亦為馬來西亞唯一經營往來美國的航空公司。現時該公司的主要股東分別為綜合企業Tune Group及旗下AirAsia，分別持股17.83%及13.76%。疫情影響所及，AirAsia的營運亦受疫情拖累，該公司擬將手上虧損連年的AirAsia印度49%股權放售，轉售給印度大財團Tata Sons。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

新盤帶動 第一城7天成交追平半月 凶宅同層2房逼500萬 5年升三成
新盤帶動 第一城7天成交追平半月 凶宅同層2房逼500萬 5年升三成
維景灣畔一周十成交 較上月同期增4倍
維景灣畔一周十成交 較上月同期增4倍
柏傲莊I日內開價 罕有設計招徠
柏傲莊I日內開價 罕有設計招徠
全港780萬呎商廈空置 21年高
全港780萬呎商廈空置 21年高
鴨寮街舖2520萬沽 6年蝕280萬
鴨寮街舖2520萬沽 6年蝕280萬
出境轉內遊 Staycation成旅業出路 掌握市場數據 Klook伙60酒店推本地度假遊
出境轉內遊 Staycation成旅業出路 掌握市場數據 Klook伙60酒店推本地度假遊
朗廷搞興趣班 谷起入住率
朗廷搞興趣班 谷起入住率
貿發局：今後展覽實體網上並行
貿發局：今後展覽實體網上並行
筆克遠東：實體展人流限正常一成
筆克遠東：實體展人流限正常一成
蘋果下周發布會 手機設備股領漲 恒指連升4日 科指低位反彈近一成
蘋果下周發布會 手機設備股領漲 恒指連升4日 科指低位反彈近一成
中芯受美制裁影響 遭標普列負面觀察
中芯受美制裁影響 遭標普列負面觀察
離岸人幣走強 較在岸溢價600點子
離岸人幣走強 較在岸溢價600點子
恒大空倉佔流通量18.5% 自去年4月最高
恒大空倉佔流通量18.5% 自去年4月最高
港PMI見3個月高 悲觀情緒逾一年低
港PMI見3個月高 悲觀情緒逾一年低
嘉和首日僅升17% 大戶損手 威海擬招股價下限3.35元定價
嘉和首日僅升17% 大戶損手 威海擬招股價下限3.35元定價
晨星：螞蟻具「護城河」媲美PayPal
晨星：螞蟻具「護城河」媲美PayPal
強積金派息限制 匯豐冀政府放寬
強積金派息限制 匯豐冀政府放寬
瑞銀羅兵咸報告：中國逾400富豪 擁13萬億財富
瑞銀羅兵咸報告：中國逾400富豪 擁13萬億財富
李嘉誠賀兩教授獲諾貝爾獎
李嘉誠賀兩教授獲諾貝爾獎
耀才發盈喜 料上半財年稅前溢利增七成
耀才發盈喜 料上半財年稅前溢利增七成
特朗普轉口風 道指高開338點 促通過支援方案 四大航空股全升
特朗普轉口風 道指高開338點 促通過支援方案 四大航空股全升
美眾議院449頁報告 指控四科網巨頭壟斷
美眾議院449頁報告 指控四科網巨頭壟斷
張兆聰：拜登當選或利好 騰訊可追落後
張兆聰：拜登當選或利好 騰訊可追落後
李曉佳：真正獨董 香港難求
李曉佳：真正獨董 香港難求
技術取勝：萬洲中線降軌沽壓大
技術取勝：萬洲中線降軌沽壓大
Deliveroo為外賣業界講好話
Deliveroo為外賣業界講好話
環聯全球調查：涉港人疫情網上騙案飈升
環聯全球調查：涉港人疫情網上騙案飈升
劉思明：醫療設備喘定 威高可炒波幅
劉思明：醫療設備喘定 威高可炒波幅
周顯：什麼都炒 股價業績脫節
周顯：什麼都炒 股價業績脫節
湯文亮：英國減200萬租戶的後果
湯文亮：英國減200萬租戶的後果
新地鐵線開通 深圳置業選擇增 光明區獲官方計劃多次點名 前景看俏
新地鐵線開通 深圳置業選擇增 光明區獲官方計劃多次點名 前景看俏
珠機城軌一期開通 加強珠海澳門連結
珠機城軌一期開通 加強珠海澳門連結
灣區須知：按質量分級 判斷發展商實力
灣區須知：按質量分級 判斷發展商實力
香港房地產協會：桂山島填海建屋 拓八大產業
香港房地產協會：桂山島填海建屋 拓八大產業