美眾議院449頁報告 指控四科網巨頭壟斷

倡修改反壟斷法 迫分拆業務重組

該報告指，上述四大巨頭「有巨大的能力，在整個美國經濟中選擇贏家或輸家」，更通過收取高昂的費用、施加壓制性的合同條款等手法，打擊市場其他對手。報告又建議國會修改反壟斷法以終止以上情况，改善手法包括迫使這些公司進行重組，避免其利用自身市場地位優勢打擊競爭對手；若不將業務出售，則應將業務部門分開並進行單獨管理。

共和黨成員反對分拆業務的建議；反壟斷委員會主席、民主黨代表大衛．西西林（David Cicilline）及納德勒（Jerrold Nadler）則表示，「四大科企擁有太多的權力，必須限制這種權力」，同時希望同屬民主黨的總統候選人拜登（Joe Biden）贏得11月的總統大選，並在新一屆國會修改反壟斷法。

facebook被指扼殺對手發展

眾議院在報告中點出，facebook通過一系列反競爭的商業行為，以維持其壟斷地位，包括收購潛在的競爭對手，並制定政策以利用其自身服務的優勢，同時扼殺對手發展。例如facebook在2012年收購合併Instagram後，公司規模足以壟斷市場。

惟有大型科技公司的支持者認為，打擊市場競爭對手的激進策略，可以改善為用戶提供的服務，而不是使服務變得更糟。（綜合報道）

[國際金融]