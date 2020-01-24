特朗普轉口風 道指高開338點 促通過支援方案 四大航空股全升

特朗普較早前因為檢測出新冠肺炎呈現陽性而一度入院，但是離院後再於其個人推特上發功，並直言要叫停救市方案的談判。事件觸動投資者神經，道指亦頓時大幅波動，由升轉跌。標普及納指亦跌超過1%。

美匯受壓 金價升0.6%

不過，在昨日亞洲時段道指期貨扭轉跌勢，抽高逾200點。隨着特朗普其後放風指，要求兩院立即通過支持航空薪資補助計劃250億美元，及給予小企業1350億美元工資保障計劃，投資者認為他態度軟化，道指裂口開高338點後，到昨晚香港時間晚上11時半，升幅一度擴大至427點。納斯達克及標普亦抽高1.45%及1.33%。航空股受惠，四大航空公司股價全面上升，升幅最厲害者為聯合航空，早段曾大升達5.19%，到昨晚11時半，升幅收窄至3.15%。不過，美元又再受壓，美匯指數跌0.07%，低見93.63。反而令到投資者轉追黃金，金價則升0.6%，高見1886.94美元。

四大科網股表現各異

科網股方面，亞馬遜、facebook及Google母公司Alphabet的股價，在前晚分別下跌3.1%、2.26%及2.11%。當中除了受到特朗普的口風轉變而受拖累之外，亦與美國眾議院的反壟斷委員會報告，要求限制大型科網股進行收購，甚至肢解科網巨頭有關（見另稿）。昨晚科網股表現各異，在昨晚11時半，當中亞馬遜升2.05%，但facebook仍跌0.9%，Alphabet則跌0.77%。

歐洲股市則未見明顯波動，英國富時100指數略為微升0.5%之外，德國DAX及CAC 40指數亦只分別升0.02%及跌0.32%。《CNBC》報道引述歐洲大國指，受新一輪疫情影響，預期經濟下滑。當中西班牙銀行警告，隨着新收緊措施推出，恐經濟比預期更差，最壞情况下料今年該國本地生產總值會大跌12.6%。法國亦預告，在疫情影響下，原先的經濟反彈，會在第四季度止步。市場更普遍觀望英國脫歐的最新發展，英國首相約翰遜明言，若10月15日未有具體協議便退出脫歐協議談判，歐盟成員預告不會讓步，並質疑約翰遜虛張聲勢。英鎊昨晚應聲跌0.38%，一度低見1.293，到昨晚11時半，跌幅收窄至0.17%。

（綜合報道）

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