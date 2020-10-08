李嘉誠賀兩教授獲諾貝爾獎

李嘉誠基金會曾資助研究

李嘉誠基金會表示，主席李嘉誠得知兩人獲獎消息後「高興得淚下」。基金會指出，李嘉誠因相信二人的科研方向，分別於2010年及2011年開始支持二人研究工作，李嘉誠表示，感謝兩名諾貝爾獎得獎者及其團隊的努力，為世界帶來改變和希望。

據基金會提供資料，Jennifer Doudna 2011年開始在李嘉誠基金會資助的生物醫學院和健康科學中心發展CRISPR－CAS9 基因編輯技術，2014年被推薦為李嘉誠教授席教授。她2017年曾來港與李嘉誠會面，當時她更曾親自為李嘉誠上課，並利用3D打印的樂高，向李嘉誠展示DNA剪輯的過程。

至於另一得獎者Michael Houghton，在加拿大阿爾伯特大學任職10年。他是阿爾伯特大學微生物學及免疫學系教授，同時是李嘉誠應用病毒學研究所總監。

該研究所於2010年成立，由李嘉誠基金會及阿爾伯特省政府分別出資2500萬加元（約1.46億港元）和5250萬加元（約3.05億港元）。