瑞銀羅兵咸報告：中國逾400富豪 擁13萬億財富

統計顯示，截至7月底中國內地共有415名身家超過1億美元的億萬富豪，所擁總財富價值約13.3萬億元。按此計算，每人平均身家高達約319.5億元。中國富豪人數較2018年底增加90名，而整體財富則較當時飈升71%。報告續指，今年4月至7月A股持續走高，約4個月內，為內地富豪身家貢獻逾四成增長。香港方面，億萬富豪人數有65名，較2018年底71名下跌，平均身家427.3億元。過去5年香港富豪人數均在約60至70名間上落。美國依然為富豪人數及財富最多地區，共有762名億萬富豪，平均身家達421.2億元。

港億萬富豪65名 較2018年底71名下跌

不過，雖然中國內地富豪人數已經逐步追上美國，但統計新冠疫情期間曾為「抗疫」捐款或出力的億萬富豪，中國內地僅有12名，美國則多達98名。美億萬富豪共計捐款約357億元，為中國富豪捐贈金額6.7倍。瑞銀指出，報告主要通過公開數據及訪問得出分析，或未能錄得部分隱形富豪及匿名捐贈。