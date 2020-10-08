強積金派息限制 匯豐冀政府放寬

可扣稅自願供款計劃接1.4萬宗申請

可扣稅自願供款（TVC）方面，他指出，該行自去年4月推出計劃以來，已累計收到1.4萬宗申請，當中超過九成均選擇定期供款，每月平均供款額約4000元，若以一年計仍未「用盡」最高6萬元的扣稅額。由於疫情影響，今年3月份轉換基金的客戶人數較其他月份高出一倍，不過他表示，轉換的基金類別則未見明顯增長，坦言客戶取向較飄忽，首三季客戶取款方面亦未見明顯增加。

匯豐八成基金表現勝市場中位數

疫情一度影響投資市場信心，但他指出，過去一年該行有八成基金表現均勝於市場中位數，當中以中國股票基金表現最好，期內整體強積金帳戶亦有輕微增長。近年匯豐已7次下調強積金管理費，他認為，該行使用電子渠道處理強積金的客戶持續增長，相信強積金的收費架構將隨着無紙化，而有更大空間作調整。

匯豐環球投資管理聯席董事兼高級市場策略師歐維鈞認為，早前各國政府推出不同經濟措施，令投資信心回穩，但由於市場仍需面對疫情未受控、地緣政治等不確定因素，預期環球經濟不會快速增長，料明年底至2022年初回復至疫情前逾九成水平。該行將看好中國、亞洲及美國股票市場，並會看好中國及北亞等地區的高收益債券。