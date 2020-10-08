晨星：螞蟻具「護城河」媲美PayPal

晨星分析認為，螞蟻的現有地位及在金融服務業務具有的網絡具有強大效應，為其提供了有力的「護城河」，公司這一大優勢類似國際同業美國運通（American Express）及PayPal，相信可抵消其他競爭者帶來的風險。

予螞蟻2.45萬億元估值

晨星分析續稱，相信螞蟻集團有望繼續將自身的數碼金融服務網絡轉化為利潤。報告指出，雖然螞蟻仍面對內地金融政策風險，但長期而言，螞蟻為中國經濟帶來正面效益。晨星認為，螞蟻在至少未來20年內，均可保持其市場領先地位。至於與「騰訊系」的競爭方面，晨星分析認為，支付寶未來仍可穩定佔有約55%的市場份額，而騰訊（0700）旗下財付通（Tenpay）則約佔39%。

另一方面，本地券商預先部署為螞蟻IPO預留孖展。耀才昨日表示，將預留350億至400億元孖展予抽新股投資者，最多可加碼至500億元。大華繼顯則預留200億元。大華繼顯策略師葉國邦表示，根據對螞蟻明年業績分析推算，若市場給予螞蟻1.95萬億元估值，將對應2021年預測市盈率約30倍，相信此估值並不算進取。