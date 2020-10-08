嘉和首日僅升17% 大戶損手 威海擬招股價下限3.35元定價

明報記者 陳麗歡

嘉和生物公開發售獲逾1200倍超購，前日在各家券商暗盤表現都頗為活躍，以富途交易資料為例，高位報45元，升逾87.5％。不過，昨日嘉和股價高位只有32.2元， 以259名的「頂頭槌」大戶為例，每人獲派15手股份，即7500股，即使在全日高位32.3元的位置沽出，扣除6.5萬元的孖展息，最多亦只能「打和」。惟根據昨日交易紀錄，昨日僅有2手股份於32.2元成交，意味大部分大戶都難逃「損手」。若以收市價27.95元計算，扣除孖展息，大戶蝕約3萬元。

收市價計扣除孖展息 大戶蝕約3萬元

翻查資料，B股凍資頭五位公司都是於今年上市，而就首日掛牌表現而言，嘉和首日表現只算一般（見表），只居於第四名。在7月上市的歐康維視（1477）首日表現最佳，首日升152.4％，而累計至今的升幅亦有60.3％。其次是沛嘉醫療（9996），首日升近七成，累計升幅達86.2％。 其後是康方生物（9926），首日升50.2％。

此外，在下周一（12日）上市的威海市商業銀行，招股價每股3.35至3.51元，據路透社旗下IFR引述市場消息稱，威海擬以招股價的下限3.35元定價，集資約29.4億元。威海全球發行約8.77億H股，香港公開發售約一成。

外電：世茂合景泰富分拆本周聆訊

至於由世茂集團（0813）分拆的世茂服務，以及合景泰富（1813）分拆的合景悠活，據外電指料於本周進行上市聆訊。

消息指出，世茂服務目標集資最多10億美元，而合景悠活集資約3億至4億美元。世茂集團昨日全日升1.1％，收市報32.7元，成交金額達1.21億元。