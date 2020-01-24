港PMI見3個月高 悲觀情緒逾一年低

【明報專訊】調查機構IHS Markit昨日公布，香港採購經理指數（PMI）由8月的44，回升至9月的47.7，見3個月最高，但仍低於50的盛衰分界線，反映私營經濟的景氣度仍然疲弱。不過，產出與新訂單量跌勢減慢，就業指數亦是3個月來首次增長。雖然企業仍看淡未來一年業務，但認為業務趨跌的企業比例從8月份多於三分之一，收窄至9月份的四分之一，悲觀情緒已紓緩至2019年6月以來最低。有看淡的企業表示，疫情軌迹及相關措施存在不確定因素；而看好的企業指，其銷售額有所增長。
經濟師料疫情仍是企業憂慮
報告指出，隨着防疫限制措施調整，個別企業受惠，但不足以提振各大行業的整體業務量，不過企業9月份減產的跌勢已放緩至3個月最低。另外，企業新增業務量仍下滑，但緊縮率已收窄至6月份以來最低，當中部分跌幅是源於銷往內地及全球出口量持續下跌，積壓工作量因此遞減。企業亦稱月內曾增聘人手，就業溫和增長，是6年半以來最高；新增職位來自膳食服務業、電腦及資訊服務業等領域。
IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，防疫限制鬆綁下，營商環境減慢惡化，反映私營經濟於第三季末正朝向穩定。業務活動量與新接訂單量的跌勢同時放緩，但有效疫苗仍未推出，在未來數月內，新冠病毒疫情仍然是企業需面對的憂慮。