港PMI見3個月高 悲觀情緒逾一年低

經濟師料疫情仍是企業憂慮

報告指出，隨着防疫限制措施調整，個別企業受惠，但不足以提振各大行業的整體業務量，不過企業9月份減產的跌勢已放緩至3個月最低。另外，企業新增業務量仍下滑，但緊縮率已收窄至6月份以來最低，當中部分跌幅是源於銷往內地及全球出口量持續下跌，積壓工作量因此遞減。企業亦稱月內曾增聘人手，就業溫和增長，是6年半以來最高；新增職位來自膳食服務業、電腦及資訊服務業等領域。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，防疫限制鬆綁下，營商環境減慢惡化，反映私營經濟於第三季末正朝向穩定。業務活動量與新接訂單量的跌勢同時放緩，但有效疫苗仍未推出，在未來數月內，新冠病毒疫情仍然是企業需面對的憂慮。