離岸人幣走強 較在岸溢價600點子

特朗普稱簽刺激方案 美匯回落

美國總統特朗普在昨日亞洲時段又指可簽署刺激方案，美匯指數從93.9高位降至93.6，昨傍晚9時報93.56，帶動離岸人民幣上升。

全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）昨日向美國CNBC表示，隨着美元和其他主要儲備貨幣受到疲軟的經濟打擊，人民幣在海外的使用可能會增加，中國利率較高，變得更具吸引力。達里奧又指中國資本市場的發展，亦有助人民幣匯率升值。報道同時引述分析師認為，人民幣過去半年的走強，既歸因於美元疲軟，也歸因於中國經濟正從新冠病毒疫情中復蘇。

另外，人民銀行昨日公布，9月外匯儲備31425.62億美元，結束連續5個月上升的趨勢，較8月減少220.47億美元，市場原預期按月減少76億美元。

中國外儲連升5個月斷纜

截至9月底，官方儲備資產中黃金儲備則為1182.02億美元，按月降44.13億美元；或6264萬盎司，與對上一個月持平。

國家外管局副局長、新聞發言人王春英表示，9月中國跨境資金流動總體穩定；國際金融市場方面，美匯指數小幅上升。在匯率折算和資產價格變化等因素下，9月外儲規模有所下降。